Количество заболевших COVID-19 в Украине уменьшилось

В течение суток все же умерло 12 украинцев

В течение суток по состоянию на 24 мая коронавирусную инфекцю в Украине подтвердили у 406 человек. За сутки умерло 12 человек от заражения COVID-19. Но количество заразившихся выявлено меньше, по сравнению с предыдущими сутками. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

Таким образом, коронавирусная инфекция подтверждена у 20 986 человек. С начала эпидемии от инфекциискончались 617 украинцев. Преодолеть коронавирус удалось 7108 жителям Украины.

В общем заболели 1530 детей и 4069 медиков. На амбулаторном лечении 14 443 пациентов, из них 1273 ребенка и 3325 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6543 человек, из них 257 детей и 744 медики. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

Как сообщал сайт "Сегодня", коронавирусная инфекция, вслед за Олегом Мейдичем из "Батькивщины", поразила еще одного депутата Верховной Рады. Заболел Юрий Аристов, который является членом фракции "Слуга народа".

А тем временем в мире изменилась тройка стран-лидеров по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19. Так, больше всего на сегодняшний день официально подтвержденных случаев нового коронавируса в США, Бразилии и России.

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