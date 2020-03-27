Количество зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 200

В Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 218 человек. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"В целом у нас уже 218 случаев, из них пять летальных… Есть и позитивные новости. Сегодня мы имеем уже четыре случая выздоровления от коронавирусной болезни – все в Черновицкой области. Среди них три взрослых и один ребенок. Также сегодня ожидается еще пятый на выписку, будем иметь результаты до конца дня", – сказал Ляшко.

Замминистра также отметил, что больше всех на COVID-19 болеют люди от 30 до 49 лет – почти 30% от всех заболевших, от 18 до 29 лет – 17%, от 50 до 65 лет – 30%, и от 65 лет – 6% заболевших. Смотрите карту инфицированных коронавирусом по регионам.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 27 марта

Отметим, что и в оккупированном Крыму ситуация ухудшается. Так называемый "министр" здравоохранения полуострова Игорь Чемоданов заявил, что госпитализированы с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией – 1039 человек. В то же время он не уточнил, есть ли случаи заболевания конкретно COVID-19. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обратился к крымчанам из-за коронавируса.

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