Количество зараженных на 100 тыс. населения: ВОЗ сравнила Украину и Европу

Во Всемирной организации здравоохранения еще не видят спада пандемии в мире

На днях Всемирная организации здравоохранения давала прогноз по второй волне коронавируса, а теперь сравнила эпидемиологическую ситуацию в Украине и Европе – в нашей стране среднее количество больных на 100 тысяч населения больше, чем в других странах континента.

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Об этом рассказал на брифинге представитель ВОЗ Ярно Хабихт, передает УНИАН.

По его словам, в Украине среднее количество положительных результатов тестирования на коронавирус на 100 тыс. населения значительно выше, чем в Европе

"Если мы посмотрим статистику по Украине, то увидим, что среднее количество положительных случаев на 100 тысяч населения значительно выше, чем в европейском регионе. Но в каждой стране есть регионы, которые называются красной зоной, в частности мы наблюдали такое в Испании", – сказал Хабихт.

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По его словам, в борьбе с пандемией важным является увеличение объемов тестирований, диагностика, отслеживание контактов и лечение заболевших. Также он упомянул и о стандартных мерах предосторожности – личная гигиена, маски. Тем не менее в ВОЗ еще не видят спада пандемии.

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"В мире ежедневно растет количество больных COVID-19, и мы не можем сказать, что пандемия идет на спад. В Западной Европе ситуация немного улучшается – в Восточной – становится хуже и есть сильные вспышки в Северной и Южной Америке, то есть вирус продолжает путешествовать по миру", – подчеркнул Хабихт.

А тем временем в Украине уже отмечают позитивную динамику эпидемии. Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется. Так, например, только за прошедшие сутки число новых больных резко упало и составило 543 человека (для сравнения – в последние дни эта цифра колебалась в районе 800-900).

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