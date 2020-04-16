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  1. Последние новости Украины

В Украине за сутки коронавирусом заразились почти 400 человек

16 апреля, 09:33

Сергей Мартынец

Эпидемическая ситуация ухудшается - растет и количество зараженных, и число умерших

В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом. Опасный вирус обнаружили уже у 4161 украинца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев", – говорится в сообщении.

В лидерах остаются Киев и Черновицкая область. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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В Украине за сутки коронавирусом заразились почти 400 человек

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 15 апреля были лабораторно подтверждены 3764 случая COVID-19, из которых 108 летальных, 143 пациентам удалось вылечиться. Среди умерших больше всего людей в возрасте от 50 лет.

Отметим, что Украина потратила почти 1,5 млрд грн на закупку средств и услуг для борьбы с коронавирусом в стране, больше всего в Киевской области – 427 миллионов, а меньше всего припало на Луганскую область – всего 5 миллионов. Ранее президент Владимир Зеленский обещал миллион долларов тому, кто найдет вакцину или лекарства от коронавируса.

Отметим, что пик заболеваемости в Украине прогнозируют на пасхальные дни и в целом на вторую половину апреля. Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что 10 тысяч больных COVID-19 к концу апреля – это нормально. В Украине пока динамика намного медленней, чем в Европе. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами для обнаружения коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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