Количество зараженных в Украине превысило 23 тысячи: новые данные

В Украине за прошлые сутки, 29 мая, выявлено 393 случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных в стране достигло 23 204. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

По состоянию на 9:00 30 мая зафиксированы 696 летальных исходов от COVID-19. В то же время вылечились 9 311 пациента. Таким образом, общее число людей, которые на данный момент заражены коронавирусом, составляет 13 197.

Реклама В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 30 мая и последние данные о карантине

Напомним, на утро 29 мая в стране зафиксировано 22 811 случаев заболевания COVID-19.За последние сутки лабораторно подтверждено 429 случаев инфицирования, тогда как вчера – 477. Всего в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР. "Сегодня" следят за статистикой и публикуют информацию о новых заражениях.

Украина уже начала смягчать карантин: "Укрзализныця" активно готовится к запуску пассажирского ж/д сообщения с 1 июня. Так, украинцы уже могут купить билеты на некоторые поезда. Список доступных маршрутов будут расширять постепенно, и в итоге с начала лета по Украине будут ходить 42 поезда.

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