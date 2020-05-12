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Количество заразившихся коронавирусом падает: брифинг главы Минздрава

12 мая, 09:06

Юрий Божко

Максим Степанов рассказывает о том, как в Украине проходят карантинные мероприятия

Максим Степанов на ежедневном брифинге отметил, что за минувшие сутки зафиксирован спад количества заражений коронавирусом. Глава Минздрава рассказывает о том, как обстоит ситуация сегодня.

Украинцы 60 дней живут в условиях карантинных ограничений, которые были введены властями в связи с эпидемией коронавируса.

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11 мая некоторые из них смягчаются, но, по мнению экономистов, эти послабления мало улучшат как экономическую ситуацию в стране, так и жизнь отдельного гражданина.

Напомним, карантин был введен Кабмином с 12 марта в связи со стремительным ростом заболеваемости украинцев COVID-19. Ожидалось, что карантин отменят через три недели, после 2 апреля. Но он, наоборот, стал более жестким, так как заболевших становится все больше, их уже свыше 15 тысяч человек.

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