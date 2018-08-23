Колонна Нацгвардии попала в ДТП под Белой Церковью: появились фото

Сегодня, 16:53

На дороге образовался "паровозик" из разбитой военной техники, но никто из военнослужащих не пострадал

Колонна Нацгвардии попала в ДТП под Белой Церковью. Об этом сообщается на Telegram-канале DTP KIEV INFO.

"Колонна Нацгвардии ДТП, одна машина догнала другую, в нее врезалась конвойная. Без потерпевших", - говорится в сообщении.

Как сообщают УСИ, по неизвестной пока причине впереди идущий КрАЗ резко затормозил – идущий за ним КрАЗ врезался в заднюю часть кузова грузовика, а третий в колонне легковой "Renault Dokker" залетел под колеса КрАЗа. Таким образом, образовался "паровозик" из разбитой военной техники, но никто из военнослужащих не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области недалеко от Мелитополя произошло ДТП, в котором столкнулись легковой Renault, в котором находились три человека, и грузовик ГАЗ, принадлежащий Вооруженным силам Украины.

Авария произошла 11 июля на трассе Харьков – Симферополь в Мелитопольском районе, и в результате столкновения пострадали пассажиры легковушки – 32-летняя женщина и ее 8-летняя дочь.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
ДТП, колонна, нацгвардия

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