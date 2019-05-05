Коляски-вездеходы: киевлянин придумал, как облегчить жизнь людям с инвалидностью
Столичный изобретатель моделирует для людей с особыми потребностями индивидуальные транспортные средства
Облегчить жизнь людям с инвалидностью. Устройство для тех, кто передвигается на колясках, изобрел киевлянин Александр Стадниченко. А еще – он моделирует для людей с особыми потребностями индивидуальные транспортные средства. Это дает возможность тем, кто годами не выезжал за пределы своего района, наконец-то добраться до магазина или поликлиники.
Из коляски в авто – с помощью электроподъемника собственного производства Александр пересаживается сам – без боли и особых усилий. Альтернативы такому устройству в Украине пока нет.
А благодаря уже другому механизму, коляска подниматься почти на полметра – чтобы человек с инвалидностью мог самостоятельно достать что-то, к примеру, с высокой полки.
"Коляска будет раскладываться в кровать. На ней можно лечь, отдохнуть, чтоб снять нагрузку со спины. Из самого главного - на коляске будут установлены колеса, чтобы можно было в сельской местности по грунтовке, по песку проехать", – делится планами изобретатель.
Как никто, Александр понимает, почему люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата годами не выходят из дома. Сам не ходит с 13-ти лет из-за заболевания мышц – миопатии. Тогда же переоборудовал первую коляску для себя.
"Добивала недоступность – сверстники могут пойти куда-то – в магазин, цирк. А ты не можешь – потому что кругом ступеньки, бордюры", – рассказывает он.
Теперь мастер-самоучка придумывает, как электроколяски с конвейера переоборудовать индивидуально – в зависимости от болезни человека. Такого в Украине не делает никто.
"Это жизненно необходимо. Человек без нормальной спинки будет чувствовать боль, у него могут возник пролежни. Либо, если он не может управлять рукой – нужно переделать управление под ногу, или подбородок", – говорит мастер.
На переоборудование нужно в среднем надо несколько тысяч долларов. Зарубежные аналоги – втрое дороже – и за работу Александр берет недорого, иногда даже работает в убыток. Потому что понимает – у большинства людей с инвалидностью денег нет. А за их благодарность мастер готов работать и без выходных.
К тому же, иностранцы и не слышали о реалиях украинской инфраструктуры. Поэтому тележки Александра Стадниченко уникальные – потому что приспособлены том числе и к украинским дорогам.
Если бы не собственная разработка – и за ворота не смог бы выехать сам.
Но Александр верит – если очень захотеть – можно преодолеть любые преграды. Уже начал воплощать в жизнь свою мечту – оборудует для себя дом на колесах, чтобы объездить всю Украину.
Напомним, с 1 апреля в Украине вступили в силу новые Государственные строительные нормы, которые касаются инклюзивности. В частности, работодателей обязали оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью.
Также мы писали о том, что в Харьковской области открыли 5000 вакансий для людей с инвалидностью.
Кроме того, в Харькове кулинарное дело начали преподавать безработным с инвалидностью. Руководит таким социальным экспериментом опытный шеф-повар. Он говорит, что ученики очень старательные и быстро учатся.
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