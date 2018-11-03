Команда экспертов МВФ приедет в Украину: стала известна дата

Сегодня, 11:32

Несколько экспертов Фонда посетят Киев для проведения консультаций по госбюджету-2019

Фото: архив
Фото: архив

Эксперты Международного валютного фонда посетят Киев в период с 4 по 9 ноября. Об этом говорится в релизе постоянного представителя Фонда в Украине Йосты Люнгмана.

"По обращению властей, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии Фонда", – сообщил он.

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Отмечается, что миссия МВФ проведет ряд консультаций по госбюджету-2019, принятие которого является условием предоставления Украине финансирования по новой программе stand-by.

Как сообщалось, МВФ и Украина достигли договоренностей по новой программе формата stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Заявление МВФ о новой программе последовало в течение часа после решения Кабмина повысить цены на газ в Украине на 23,5% с 1 ноября.

Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, который истекает в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.

Ранее в Нацбанке назвали сумму денег, которую ожидают получить от Международного валютного фонда до конца 2018 года.
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