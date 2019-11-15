Команда новостей "Сегодня" призналась в том, что не может жить без ТВ: видео

Корреспонденты и редактора рассказали, как создают выпуски новостей и не только

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Поток информации, встречи с людьми, дедлайны и подъемы на работу в 4 утра. Это все работа телевизионщиков, которая остается за кадром. И накануне Всемирного дня работников радио, телевидения и связи команда новостей "Сегодня" готова признаться: мы не можем без ТВ. Поэтому наша Ксения среду решила показать, что скрыто за хорошим сюжетом, хорошим видео и чьей решенной проблемой.

О коммуналку и моду, цены на продукты и спасение животных: каждый раз вы видите нас разными. Утренние "Сегодня" это – сочетание оперативности, всех точек зрения и командная работа.

Двухминутный сюжет в эфире – кропотливая работа целой команды.

"... все, что вы видите в эфире это результат мгновенной, молниеносной работы команды профессионалов, которые буквально бывает на последних моментах успевают подать в эфир, передать в эфир, в аппаратную то, что нужно нам показать", – рассказывает Антон Буйницкий, выпускающий редактор новостей "Сегодня".

В этом году команда "Сегодня" удивила еще и масштабными спецпроектамы. В День вышиванки по ярким дефиле следили миллионы телезрителей. Во время выборов мы первыми информировали о ходе голосования. Каждый день нашей работы – это вызов. И не всегда это легко.

"Бывает выезжаешь в 7 утра, а в 15 часов возвращаешься из отделения полиции. Потому что оказываешься на крыше, откуда тебя с оператором пытаются вытолкать из-за того, что ты ставишь неудобные вопросы", – делится Ирина Ухина, корреспондентка новостей "Сегодня".

Работа телевизионщика это не всегда красная дорожка и фуршет. Чаще это свалки, борьба с догхантерами и нечестными застройщиками.

Впрочем, экстремальные съемки, ненормированный рабочий график и просьбы зрителей о помощи уже давно являются частью нашей жизни. Телевидение это семья.

"Самые интересные истории, конечно, случаются с коллегами из "Ранок з Україною". Когда мы дополняем друг друга или пытаемся пошутить, и тут внезапно включается эфир и приходится играть образ серьезности", – отмечает Виталий Школьный, ведущий новостей "Сегодня".

Здесь мы шутим, ошибаемся, рыдаем и умеем радоваться чужим победам. И в эфире зритель утренних новостей "Сегодня" увидит уже качественный контент, с интересными героями и проверочными фактами. И еще и сделанный с любовью.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Медиа Группа Украина запускает информационный телеканал "Украина 24". В декабре​​ 2019​ года телеканал начнет свое круглосуточное эфирное вещание на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе Oll.tv

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