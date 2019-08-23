Команда "Сегодня" установила национальный рекорд. Шесть журналистов одновременно подняли национальные флаги – на востоке, юге, севере, в самой высокой и самой низкой отметках Украины

Журналист Анжела Слободян подняла флаг на самой западной точке Украины – в село Соломоново на Закарпатье. Телевизионная группа "Сегодня" во главе с собственным корреспондентом в Ивано-Франковске Натальей Фармус сделала это в самой восточной отметке – селе Ранняя Заря Луганской области. Корреспондент "Сегодня" Вячеслав Лакомкин поднял флаг на Говерле – самой высокой точке Украины.

На юге этим местом является мыс Сарыч в Крыму. Но из-за того, что полуостров сейчас оккупирован Россией, географы определили крайней южной точкой поселок Вилково в Одесской области. Там подняла флаг съемочная группа во главе с корреспонденткой "Сегодня" Еленой Орловой. Журналист Сергей Никифоров одновременно с пятью коллегами сделал то же самое в самой северной точке Украины –селе Гремяч Черниговской области.

Корреспонденты "Сегодня" имели максимум три попытки, чтобы национальный рекорд был зафиксирован. Чтобы рекорд состоялся, каждая группа должна была не только добраться на свое место, но и в условленное время наладить видеосвязь со столицей.С этим были трудности. Постоянно исчезает сигнал в восточной точке в Луганской области. А на юге команде журналистки Елены Орловой мешал дождь.

Как только погода улучшилась на юге, густым туманом затянуло Говерлу – самую высокую точку Украины. Угроза срыва финала экспедиции, которая продолжалась несколько дней, повышает нервный градус в столичной аппаратной.

Напряжение возросло еще больше, когда появился эксперт реестра рекордов Украины. На шести мониторах в аппаратной появились шесть групп большой экспедиции "Сегодня". Эксперт попросил каждого участника сделать движение в прямом эфире. Журналисты машут руками. В том, что связь прямая – сомнений нет.

Неожиданно начала портится связь с журналисткой Марией Петрик, которая находилась на самой низкой точке страны – на Куяльницком лимане. Перебои со связью были и с Говерлой.

В конце концов все требования наблюдателя все же выполнены. Затаив дыхание, все следят за первой попыткой установить рекорд. Если хотя бы один участник не вовремя поднимет флаг, или снова исчезнет сигнал и чья-то попытка не попадет на экран – все надо начинать сначала.

В результате — флаг поднят. Напряжение, в которой вся аппаратная находились в течение часа, эксперт Национального рекорда Украины снимает двумя словами: "Рекорд зафиксирован!"

Радость вместе с "Сегодня" разделяют и те, кто оказался в то же время просто рядом или помогал группам "Сегодня". Звучит радостное "Слава Украине!". Рекорд, целью которого было объединить страну, свершен.

Также новый национальный рекорд Украины установлен в Херсоне в честь Дня Государственного флага Украины.

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства 11 иностранцам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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