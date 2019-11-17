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Команда "Сегодня" запустила масштабный флешмоб ко дню телевидения

17 ноября, 13:11

Для флешмоба звезды отечественных голубых экранов подготовили уникальные кадры из собственных архивов

"#НеможубезТБ". Команда "Сегодня" запустила масштабный флешмоб ко всемирному дню телевидения. Вы можете увидеть курьезные случаи, которые случались с журналистами и операторами на съемках. Услышать откровенные рассказы ведущих о том, как они пришли работать на телевидение. А еще для флешмоба звезды отечественных голубых экранов подготовили уникальные кадры из собственных архивов.

Больше узнать о тех, кто делает новости "Сегодня" вы можете в Фейсбуке. Хэштег флешмоба "#НеможубезТБ".

Напомним, в День работников радио, телевидения и связи в Украине президент Владимир Зеленский тепло поздравил работников отрасли с их профессиональным праздником.

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Как известно,16 ноября, отмечается День работников радио, телевидения и связи в Украине. Примечательно, что в 2019 году эта дата отмечает 25-летний юбилей. Это профессиональный праздник людей, которые трудятся в отрасли радио, телевидения и телекоммуникационной отрасли нашей страны.

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Что это за день, какова его история и значение, узнайте в нашей статье. Также не забудьте поздравить знакомых, друзей и родных, которые имеют непосредственное отношение к этому дню, и отправить им красивые и душевные пожелания, стихи, картинки, смс.

Смотрите видео: "Украина 24" – новый информационный телеканал "Медиа Группа Украина"

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Источник: Сегодня

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