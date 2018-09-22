Командир украинских десантников рассказал, как "захватывали" штаб американцев на учениях

Сегодня, 09:59

Украинские военные приняли решение изменить маршрут, зашли в тыл и захватили тактично целый батальон


Рота украинских десантников во время учений Saber Junction "захватила" полевой штаб американских военных, а также группу итальянских спецназовцев. Заместитель командира роты Сергей Магльований раскрыл детали операции.

"Мы шли по маршруту захвата Ордынского леса и приняли решение изменить маршрут, зашли в тыл и захватили тактично целый батальон, также было поймано 28 офицеров и сержантов. Была захвачена вся документация, карты, оружие и средство связи", - рассказал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских десантников с успехом на учениях НАТО SaberJunction, а командование маневров взяло паузу для корректировки заданий в связи с тем, что бойцы ВСУ изменили соотношение сил.

"Наши ребята из 95-й бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины ночью зашли в тыл противника – сводной группы военных из стран НАТО – и захватили разведывательный штаб, оружие и бронетехнику", – подчеркнул президент, добавив, что украинские десантники, которых называют "енотами" – всегда первые.

В свою очередь, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что "руководство учений взяло паузу для корректировки плана проведения маневров".

"Через несколько часов после того, как рота 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й бригады ДШВ ВСУ, которая принимает участие в учениях на тренировочном центре Хохенфельс в Германии, захватила полевой тактический оперативный центр разведбатальона противника, руководство учений объявило паузу для корректировки", – говорится в сообщении.

Напомним, что недавно мы публиковали яркие кадры стрельб резервистов ВСУ из танков. Во время второго этапа резервистов были распределены по подразделениям, в составе которых проведено слаживание экипажей, взводов, рот, батальонов. Также состоялись тактические учения с боевой стрельбой в составе подразделений и в завершение второго этапа состоялись бригадные тактические учения с боевой стрельбой.
военные, ВСУ, учения

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"Сегодня"

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