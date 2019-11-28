Бывшего спецназовца подозревают в превышении власти во время событий 18 февраля 2014 года

Бывшего командира роты харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова освободили из-под стражи. Теперь он должен быть только под ночным домашним арестом, даже без браслета. Меру пресечения суд смягчил из-за так называемого закона Савченко, по которому день в СИЗО засчитывается, как два дня отбывания наказания. По нему Шаповалов уже якобы отсидел 9 лет. А, следовательно, отбыл почти весь максимально возможный срок в 10 лет. Бывшего спецназовца подозревают в превышении власти во время событий 18 февраля 2014 года в Киеве, что привело к тяжелым последствиям. 108 пострадавших в этом деле до сих пор допрашивают.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что глава ГБР Роман Труба рассказал, что происходит с расследованием дел Майдана. Он напомнил, что из 114 уголовных производств в ГБР переходит меньше половины – около 50.

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Ранее сообщалось, что в Государственном бюро расследований создано подразделение по делам Майдана в связи с тем, что Генеральная прокуратура прекращает расследование данных уголовных производств.

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В ГБР отмечают, что создание отдельного подразделения стало возможным только за счет перераспределения и сокращения должностей в других структурных подразделениях ведомства.

Напомним, согласно действующему законодательству, 20 ноября 2019 года органы прокуратуры прекращают досудебное расследование в существующих уголовных производствах и в течение трех месяцев передают их в соответствующие органы досудебного расследования. Органы прокуратуры будут осуществлять только процессуальное руководство в уголовных производствах. Также в Генпрокуратуре ранее рассказывали, что дела "разбросают" на три ведомства. Кому передадут дела по соратникам Януковича и расстрелам Майдана.

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