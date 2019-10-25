Командующий ООС проверил готовность танковых подразделений ВСУ (фото)

Танкисты одной из бригад совершили марш и нанесли огневое поражение условному врагу

Пока на Донбассе боевики продолжают обстрелы, командующий Объединенными силами Владимир Кравченко проверил готовность танковых подразделений украинской армии, сообщает штаб ООС. Стоит отметить, что танкисты, согласно Минским договоренностям об отводе тяжелого вооружения, выведены с передовой.

Он убедился, что танкисты готовы будут в случае необходимости вернуться на передовую и отразить атаку врага.

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"В ходе тренировок подразделение в ночное время совершило марш и сосредоточилось в соответствующем районе. Далее, по сигналу, выдвинулось на определенный рубеж и нанесло огневое поражение, чтобы остановить условного врага. В целом тренируется вся бригада – привлечены подразделения связи, тыла, артиллерия и другие", – рассказал исполняющий обязанности заместителя командира бригады подполковник Роман Шеремет.

В свою очередь генерал Кравченко проверил слаженность подразделений в ходе выполнения задач и указал на недостатки. В целом же, отметил достаточный уровень подготовленности танкистов.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе обстановка продолжает оставаться напряженной. Так, например, 24 октября контролируемые Россией боевики снова сорвали отвод войск.

А вот 22 октября ВСУ понесли серьезные потери. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.

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