Комаровский назвал лучший метод диагностики коронавируса

По мнению известного украинского врача Евгения Комаровского, наилучшие результаты по определению коронавирусав организме человека дает компьютерная томография. Об этом врач заявил в эфире телеканала "Украина 24". Врач скептически отнесся к тестам, которые используются для выявления инфекции.

"Скажите мне, пожалуйста, какая структура в Украине оценивает достоверность тестов? Вот у нас есть тесты, куча производителей, тесты, привезенные к нам из Европы, из Китая, из Кореи. Иностранные организации говорят – вот у этих тестов, которые мы проанализировали, точность 20%, а этих – 70%, эти мы разрешаем, эти мы запрещаем. А кто в Украине дает оценку качеству тестов, скажите мне? Мы же опираемся на тесты, как способ диагностики", – сказал врач Евгений Комаровский.

Кроме того, доктор Комаровский критически отозвался по поводу статистики проведенных тестов в Украине.

"Вот когда нам говорят – "мы сделали пять тысяч тестов". А сколько это людей? У нас же какому-то депутату могут делать тесты каждый день. То есть – одному человеку сделали 20 тестов, а другому – один", – - сказал Комаровский.

По мнению известного медика, вместо тестов стоит использовать компьютерную томографию.

"Компьютерная томография показывает коронавирус лучше всех тестов. Настолько специфические явления перепутать просто невозможно. А знаете, сколько в Украине инфекционных стационаров с компьютерным томографом? Ноль!", – сказал Евгений Комаровский.

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Также известный украинский врач подчеркнул, что аппараты искусственной вентиляции легких не являются панацеей от коронавируса.

"Весь мир понял, что аппараты искусственной вентиляции легких практически ничего не решают, что летальность среди тех, кто попадает на аппараты ИВЛ, сплошь и рядом превышает 80%, и это – аппараты суперуровня. И вот на этих аппаратах даже умирает 80% пациентов. И тут мы решили, что мы, оказывается, их будем делать", – сказал Комаровский.

Также доктор Комаровский напомнил, что в мире признают неэффективность препарата гидроксихлорохина в борьбе с коронавирусом, а значит – решение о его массовом производстве в Украине, по мнению врача, надо пересмотреть.

Ранее сообщалось, что Комаровский спрогнозировал пик пандемии коронавируса в Украине.

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