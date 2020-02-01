Комаровский назвал людей, для которых коронавирус представляет страшную угрозу

Как уточнил известный врач, вопрос того, чтобы уберечь пожилых людей от заболевания, на сегодня принципиален

Видео: https://www.youtube.com/channel/Доктор Комаровский

Китайский коронавирус, который вызывает опасную пневмонию, несет страшную угрозу для пожилых людей. Об этом сообщил врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале

"Новый китайский коронавирус показал, что он представляет собой страшную угрозу прежде всего пожилым людям. И это, кстати, повторяется, потому что предыдущая вспышка коронавирусной инфекции, тот же SARS, у него была общая смертность 10%, у нового коронавируса явно меньше, но SARS у пожилых людей давал смертность до 50%", – напомнил Комаровский.

По словам известного врача, в силу бедности у пенсионеров, которые живут на территории стран СНГ, риск подцепить коронавирус меньше, так как они не путешествуют и мало контактируют с иностранцами.

"Нашим бабушкам и дедушкам, обитающим на территории бывшего Советского Союза, по большому счету, очень повезло. Их пенсии не позволяют им активно путешествовать по миру, разъезжать на круизных лайнерах, контактировать со всеми подряд. Они тут отсиживаются, поэтому шансов встретиться с вирусами у них немного", – прокомментировал доктор.

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Он также рассказал, как пенсионерам уберечься от коронавируса и других заболеваний, которые распространены в холодное время года.

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"Я вас очень прошу, проявите уважение к пожилым. Они сейчас реально рискуют. Вы можете попросить маму вашу, бабушку походить, погулять с детьми, а в супермаркет пойти сами. Проведите дома разъяснительную работу с пожилыми людьми, внушите им, что ближайшие месяцы, не про коронавирус даже речь, про тот же грипп, а они в большинстве своем, в подавляющем, не привитые от гриппа. Скажите им: "Бабуля, мамуля, дедуля, сиди дома или гуляй вот тут рядом, но не ходи ты по универмагам. Пожалуйста, если можешь не залазить в этот переполненный троллейбус, не залазь". И еще обратите внимание – доехал до конечной остановки трамвай, троллейбус, у него в воздухе огромная концентрация бактерий, пусть водитель пять минут постоит с открытыми дверями, чтобы проветрить то, что там находится внутри. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на бабушек и дедушек. Это принципиальнейший вопрос на сегодня", – резюмировал Комаровский.

Ранее Комаровский развеял мифы о том, что из-за коронавируса нельзя есть бананы и получать посылки из Китая.

Также сообщалось о госпитализации украинцев с подозрением на смертельную инфекцию.

Напомним, что с масштабами распространения инфекции по миру, количеством погибших, зараженных и даже тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хроникена нашем сайте.

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