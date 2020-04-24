Комаровский назвал ошибку Украины в борьбе с коронавирусом

Главной ошибкой украинской власти в борьбе с коронавирусом стало то, что эта проблема рассматривается исключительно как медицинская.
Об этом известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"Самая большая проблема состоит в том, что коронавирусную эпопею нельзя рассматривать исключительно как медицинскую проблему", - подчеркнул он.
По мнению Комаровского, если поручить Министерству здравоохранения принимать решения, "то мы полгода будем сидеть по квартирам, но после этого мы как страна просто закончимся".
"Поэтому сейчас надо прекратить обсуждать тему исключительно медицинской целесообразности в стране, где нет "жировой прослойки", где большинство людей не имеют никаких накоплений", – добавил он.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращениио том, что у власти есть четкий план выхода из карантина, в ближайшее время будет обнародован детальный сценарий из пяти этапов.
А тем временем украинские медики, набравшись опыта в спасении инфицированных коронавирусом, вернулись из Италии. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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