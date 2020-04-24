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Комаровский назвал ошибку Украины в борьбе с коронавирусом

24 апреля, 19:57

Руслан Ровик

По мнению врача, эпидемию нельзя рассматривать как только медицинскую проблему

Главной ошибкой украинской власти в борьбе с коронавирусом стало то, что эта проблема рассматривается исключительно как медицинская.

Об этом известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Самая большая проблема состоит в том, что коронавирусную эпопею нельзя рассматривать исключительно как медицинскую проблему", - подчеркнул он.

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По мнению Комаровского, если поручить Министерству здравоохранения принимать решения, "то мы полгода будем сидеть по квартирам, но после этого мы как страна просто закончимся".

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"Поэтому сейчас надо прекратить обсуждать тему исключительно медицинской целесообразности в стране, где нет "жировой прослойки", где большинство людей не имеют никаких накоплений", – добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращениио том, что у власти есть четкий план выхода из карантина, в ближайшее время будет обнародован детальный сценарий из пяти этапов.

А тем временем украинские медики, набравшись опыта в спасении инфицированных коронавирусом, вернулись из Италии. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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экономика эпидемия врач Минздрав Евгений Комаровский коронавирус

Источник: Сегодня

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