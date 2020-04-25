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Комаровский назвал условия для успешной медреформы в Украине

25 апреля, 08:03

Тина Наринецкая

Сегодняшние реформы в стране, по словам врача, - это попытка сэкономить деньги

Чтобы в Украине проходила успешная реформа медицины, государство должно выделять на это достаточно денег. Об этом в спецэфире на телеканале "Украина 24" – "Украина на связи: телемост с медиками страны" заявил известный украинский врач Евгений Комаровский.

"Эта наша реформа – это тришкин кафтан. В отсутствие денег ничего реформировать нельзя. Вот и все. Это перетягивание каната. Я вообще не понимаю, как можно было принимать решение о реформе? Вся ее суть была – экономия средств", - заявил Евгений Комаровский.

По словам медика, медреформа ударила по кадровому потенциалу украинской медицины.

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"Это попытка сэкономить средства. Причем, сплошь и рядом – ценой людей. Когда все уже видят, что самое ценное, что может быть в украинской медицине – это кадры, то мы решили добить последние кадры и их разогнать. Даже сейчас, казалось бы, в условиях, когда весь мир видит цену медицинским кадрам, то, как везде берегут, благодарят, чествуют своих медработников. Мне присылают квитанции – как врач получает всего 1300 гривен аванса, и это в XXI веке, в центре Европы! А мы говорим о какой-то реформе", – отметил Комаровский.

Кроме того, по мнению Комаровского, медреформа стала одной из причин того, что украинские врачи массово уезжают за границу.

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"Какие-то люди пытаются объяснить, что за 3% бюджета, которые выделены на медицину, можно ее реформировать! Убить – можно, похоронить – можно, продать остатки наших медсестер в Польшу, Венгрию, Чехословакию – можно. Но реформировать медицину нельзя. Сколько врачей уехало, как изменилось лечение онкобольных. Вот что в положительную сторону изменилось? Пусть скажут. А мы же этого ничего не знаем, не видим и не слышим. Вот так и живем", – добавил врач.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял постановление, определяющее правила и условия, по которым медицинские работники, привлеченные к борьбе с COVID-19, будут получать повышенные зарплаты.

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Также недавно Комаровский назвал лучший метод диагностики коронавируса.

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