Комаровский объяснил бесполезность тестов на коронавирус в Украине

Доктор Евгений Комаровский заявил, что большинство нынешних тестов на коронавирус, в том числе используемых в Украине, слишком поверхностные и дают 100-процентной гарантии. Об этом он заявил в новом выпуске своего блога, посвященному COVID-2019.

Китайские врачи предполагают, что пик по количеству заболеваемости коронавирусом припадет на середину февраля, а на спад пойдет не ранее апреля. По данным китайских эпидемиологов, коронавирус, как и любой другой вирус, "любит" холод. А это значит, что, чем быстрее придет теплая весна, тем скорее мы избавимся от распространения и живучести вируса.

"Особое внимание сейчас уделяют тестам на коронавирус, которые делают всем подряд. Уникальная особенность коронавируса как раз и состоит в том, что он редко поражает верхние дыхательные пути и размножается непосредственно в легочной ткани. А мазки же берутся из верхних дыхательных путей. И сегодня многие ученые приходят к выводу, что в 30%, а то и в 50% случаев, когда мазок показывает отсутствие вируса, на самом деле коронавирус есть", – рассказывает врач.

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Исходя из этого, в качестве критерия диагностики, кроме контакта с больными, посещения Китая и положительного теста на коронавирус, рассматривается компьютерная томография легких. Считается, что изменения в легких при коронавирусной инфекции достаточно специфические и, если есть пневмония, история посещения Китая, то именно томография является окончательным методом диагностики.

Именно поэтому можно с уверенностью говорить, что на самом деле заболевших намного больше, чем есть на самом деле. Огромное количество людей с легкими формами заболевания проходят мимо статистики. Ведь компьютерную томографию делают далеко не всем.

Напомним, что ранее "Сегодня" писали, что Украина ограничила почтовое сообщение с Китаем.

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