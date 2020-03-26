Кто не входит в группу риска коронавируса: доктор Комаровский объяснил

Дети, в принципе, не являются группой риска по коронавирусу, отметил врач

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который ранее рассказал, как не заразиться COVID-19, назвал тех, кто не входит в группу риска коронавируса.

"Очень многие вирусы ... не вызывают тяжелых болезней у детей потому, что у них не развиты органы. Вирус должен попасть внутрь человеческой клетки и заставить эту клетку работать на себя... Оказывается, что если клетка не зрелая, она не может адекватно на вирус отреагировать, она не может воспроизвести много новых вирусов", – сказал Комаровский.

Именно поэтому, по его словам, детские инфекционные болезни протекают намного легче, чем у взрослых.

"И для коронавируса это правило работает однозначно. То есть груднички, новорожденные в принципе вне зоны риска", – добавил Комаровский.

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Врач также подчеркнул, что "дети, в принципе, не являются группой риска по коронавирусу, если у детей нет серьезной фоновой патологии".

Также Комаровский посоветовал поменьше волноваться беременным.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта

"Как правило люди, которые оказываются беременными – моложе, чем группа риска, которым 60+. То есть ваш возраст – это ваш огромный плюс… На сегодняшний день в принципе можно констатировать, что беременная, конечно, должна беречься, но никакого специфического, "приговорного" риска нет. Вот это точно не должно быть поводом для ваших эмоций и волнений", - сказал он.

Напомним, Евгений Комаровский советует украинцам с легкой формой COVID-19 лечиться дома, а не в больнице.

По данным на 22:00 25 марта, в Украине официально подтверждено 145 случаев заражения COVID-19, пять человек умерли, один выздоровел.

Более детально читайте в материале: Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 марта

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