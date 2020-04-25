Комаровский: Украинцы должны выработать коллективный иммунитет от коронавируса

Украинцы должны выработать коллективный иммунитет от коронавируса, заявил известный украинский врач Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы ввели строжайший карантин. Вы сидите по домам, вам нечем кормить детей. Кто в этом виноват? Вы буквально голодаете, кто в этом виноват? Виноват коронавирус", – говорит доктор Комаровский.

Известный врач отметил, что Украина ввела карантин так же, как это сделали все ведущие страны Европы. Однако постепенно карантинные меры нужно ослаблять.

"Большинство молодежи, особенно женщины до 40 лет, практически не рискуют. Как говорит наука? Вероятность умереть женщине до 40 практически ничтожна. И то, если умирает женщина до 40, то она умирает из-за невыясненной скрытой патологии, или у нее была аллергия на какое-то лекарство, от которого она умерла, а это приписали коронавирусу. Вот так обстоят дела реально. И нам надо сейчас понимать, что как только мы ослабим карантин, конечно же, активизируется передача вируса. Станет хуже. Но что нам надо сделать? Мы никуда от этого вируса не денемся. Мы обречены с ним жить. Перестаньте надеяться на вакцину! Качественная вакцина – под огромным вопросом, если и будет, то только через полтора года, не раньше. Перестаньте вообще об этом думать. Нам надо всем выработать коллективный иммунитет", – заявил доктор Комаровский.

Врач считает, что карантин прежде всего можно ослабить для тех групп людей, которые наименее подвержены заболеванием, вызванным заражением COVID-19.

"Сначала надо подпустить к вирусу те категории людей, для которых он представляет наименьшую опасность. Отправить детей – они не рискуют. Молодежь – не рискуют. При этом сделать все для того, чтобы общаясь друг с другом, молодежь максимально общалась на свежем воздухе, чтобы молодежь гуляла, встречалась, и заболевала, и легко переносила, и вырабатывала коллективный иммунитет", – от метил Евгений Комаровский.

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В то же время медик считает, что решится на ослабления карантина – это очень непопулярный шаг для любого представителя власти.

"Когда из 100 тысяч заболевших молодых людей умрет один, это реально, один обязательно умрет, тогда его родственники, все, кто его знал, выйдет на демонстрацию с плакатом, что его убили те, кто ослабил карантин", – заявил Комаровский.

Таким образом, решение об ослаблении карантина – очень сложное, уверен доктор Комаровский. Однако, по мнению медика, это нужно, соблюдая необходимые меры безопасности. В частности – на производстве.

"Задача науки сейчас – дать каждому предприятию рекомендации – как ему открыться с минимальным риском для сотрудников. А сидеть в доме – это максимальный риск. Потому что проблемы будут нарастать. Надо поощрять людей, чтобы они бегали по утрам, чтобы гуляли на свежем воздухе максимально, другой вопрос, чтобы они друг к другу не подходили", – заявил доктор Комаровский.

Медик считает, что украинцам нужно объяснять, что выходить их карантина – необходимо, и граждане страны поймут это решение.

Ранее Комаровский назвал лучший метод диагностики коронавируса.

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