Комбат-самодур довел боевиков "ЛНР" до самоубийства и сбежал в Россию – соцсети

В армию «ЛНР» набирают 18-летних парней, а кадровые российские военные травят их

Могилы боевиков "Л/ДНР"

Боевики т.наз. "ЛНР" несут безвозвратные потери, даже не входя в боестолкновение с украинскими военными. Об одном из таких случаев офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") сообщает на своей странице в соцсети.

По его данным, в одном из подразделений 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск Луганской области) т.наз. "2-го армейского корпуса" ("армия ЛНР") недавно случилось ЧП, которое командование пытается скрыть всеми силами: в расположении части были обнаружены бездыханные тела двоих молодых боевиков.

В ходе предварительного осмотра места происшествия было установлено, что боевики наложили на себя руки путем вскрытия вен. Такую версию озвучили родственникам погибших, в качестве причины указав, что молодые люди совершили этот поступок в связи с увлечением компьютерными играми и денежными долгами перед сослуживцами.

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Однако неофициально и в курилках 4 омсбр ходят слухи, что реальной причиной смерти парней стали издевательства над т.наз. "молодым пополнением" (из местных жителей, достигших 18-летнего возраста) со стороны кадровых российских военных, пишет "Штирлиц".

По его словам, родные погибших всеми силами пытаются узнать правду, реальные причины и наказать виновных лиц. А тем временем командованием 4 омсбр приняло решение об отстранении от обязанностей одного из командиров батальонов и его заместителя.

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"Обычными словами, простая ротация и они возвращаются запоребрик", – резюмирует офицер ВСУ.

Напомним, днем ранее "Штирлиц" рассказал о новых потерях боевиков и как ВСУ наказали врага .

Отметим, что пророссийские боевики на Донбассе ни на день не прекращают обстрелы позиций украинской армии на фронте. Смотрите также в сюжете, что происходит на передовой:

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