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Комбриг ВСУ рассказал подробности гибели четырех морпехов у Павлополя

Сегодня, 19:02

Противник мог использовать запрещенное «Минском» и переоборудованное вооружение

Facebook ВМС ВС Украины

Facebook ВМС ВС Украины

Комбриг ВСУ рассказал подробности гибели четырех морпехов у Павлополя https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D0%92%D0%A1%D0%A3,%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D0%92%D0%A1%D0%A3,%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8 Украина Противник мог использовать запрещенное «Минском» и переоборудованное вооружение

Стали известны некоторые подробности гибели четырех украинских морпехов , державших позиции в районе поселка Павлополь Донецкой области.

О них рассказал командир отдельной 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Андрей Игнатов. 

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По его словам, сегодня, около 10:30, от одного из наблюдателей на позициях у Павлополя поступило сообщение о нарушении противником условий перемирия и был зафиксирован взрыв, вероятно, гранаты из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 или мины запрещенного 82 мм калибра.

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"После уточнения информации, когда он продвинулся по ходу сообщения, на месте взрыва обнаружил четверо военнослужащих, пострадавших от минно-взрывных травм, однако к моменту его прибытия (это было через минуту) они признаки жизни не подавали", – рассказал полковник.

"Была организована эвакуация личного состава, усилено наблюдение, изучение всех обстоятельств, которые привели к гибели военнослужащих. На месте взрыва обнаружена воронка, характерная для разрыва артиллерийского боеприпаса, но изученные звуковые обстоятельства показывают, что мина, скорее всего, была переоборудована таким образом, что ее запуск осуществлялся без применения самого миномета", – добавил комбриг.

Новости "Сегодня" сообщали, что секретарь Совета национально безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал, что сегодня на Донбассе погибли в результате обстрела боевиками бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта.

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Донбасс морпехи Павлополь потери ВСУ

Источник: Сегодня

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