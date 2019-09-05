5 сентября в Украине не будет ни похолодания, ни жары, но в ряде областей погода подпортится

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Сегодня синоптики обещают комфортную температуру воздуха от 21 до 28 градусов, но вот в ряде областей пройдут дожди с грозами. В основном зацепит центр и юг страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны без осадков и везде солнечно, а температура воздуха будет колебаться от 21 до 24 градусов.

В центре и на севере дожди с грозами пройдут в Сумской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. Но температура воздуха будет немного отличаться: в большинстве областей 24-26 тепла, а в Киеве будет свежее всего – 21-23 градуса.

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На востоке будет очень тепло – до +28, а дожди с грозами пройдут в Харьковской и Днепропетровской областях.

На юге почти везде дожди, за исключением Одесской области – там сухо. Температура воздуха 24-27 градусов.

В тренде Комфортная температура и дожди с грозами: где ждать непогоды

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

В свою очередь в Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечали, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. По предварительным данным, в 2019 году прогнозируется урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн.

А пока в Украине еще даже не полностью ушла летняя погода, на другом полушарии Земли ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова и движется на побережье США. Подробней смотрите в сюжете:

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