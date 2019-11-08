Комиссия объявила конкурс на должность главы Нацагентства по предотвращению коррупции

Конкурс будет проведен в несколько этапов и будет включать предварительный отбор

Конкурсная комиссия. Фото: facebook.com/o.reshetylova

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провела первое заседание и объявила старт конкурса. Об этом в Facebook сообщила член комиссии, координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Решетилова.

"Конкурс будет проведен в несколько этапов, он будет включать предварительный отбор на основе представленных документов, тестирование по профессиональным знаниям и психологический тест, и последний этап – интервью", – написала она.

Уже избраны два сопредседателя конкурсной комиссии – Тильман Хоппе от международных представителей и Екатерина Рыженко от украинской стороны.

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"В объявлении, которое будет опубликовано на сайте Кабинета министров Украины, можно узнать все подробности. Если среди кандидатов найдется человек, который будет отвечать всем критериям и высоким стандартам должности, его имя станет известно уже 18 декабря 2019 года", – отметила Ольга Решетилова.

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Ранее Кабинет министров Украины назначил и.о. главы Нацагентства по противодействию коррупции Наталью Новак.

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Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе Национального агентства по предотвращению коррупции.

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