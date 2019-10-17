Компания "Люстдорф" показала журналистам уникальные очистные сооружения

По данным Госагентства водных ресурсов, объем загрязненных сточных вод достиг отметки 952 млн куб. м в год. Положение угрожающее, но еще не поздно все изменить. Важно преодолеть устаревший подход к утилизации и очистке промышленных отходов. Крупнейший молочный производитель "Люстдорф" (ТМ "Селянське", "На здоров`я" "Ідеаль Немолоко") – одна из тех компаний, которая придерживается именно такой политики. 10 октября на проектную мощность вышел комплекс очистных сооружений при заводе компании в Ильинцах (Винницкая обл.). Он способен за сутки переработать 2 млн л промышленных стоков (примерно 5 плавательных бассейнов). Журналист "Сегодня" делится впечатлениями от посещения нового комплекса.

Начало полноценной работы комплекса в Ильинцах – это воплощение в жизнь масштабного и амбициозного проекта, привносящего в украинские реалии европейскую практику ответственного потребления природных ресурсов и бережного отношения к окружающей среде.

"Жить лишь сегодняшним днем уже недопустимо. Как один из лидеров производства в Украине мы осознаем свою ответственность и обязанность придерживаться европейских стандартов и внедрять их в Украине", - считает один из собственников компании "Люстдорф" Олег Васильев.

Если уж постоянно говорим о европейском опыте, то напомним, что в Вене мусоросжигательный завод находится в самом центре города. Правда, за веселенькими муралами и трубой, больше напоминающей арт-инсталляцию, сложно понять, что за объект перед вами. Жители Вены относятся к такому соседству не так, чтобы положительно, а безразлично. Они знают, что из трубы в воздух выбрасывается только водяной пар. О неприятных запахах или вредных остатках сжигания речи вообще не идет. Пример Вены интересен тем, что очень ярок, но он не уникален. Было бы искреннее желание сделать окружающий мир чистым для нашего и будущих поколений. Что и демонстрирует компания "Люстдорф" постройкой таких очистных сооружений.

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Станция очистки построена сразу за околицей городка. Со стороны выглядит как небольшой комплекс из пары зданий и нескольких объемистых цистерн. На территории и в помещениях царит идеальная чистота. Придется еще хорошо поискать место, где есть "ароматы", характерные для такого рода предприятий.

После переработки поступившие с предприятия стоки (которые стали чистой водой) сбрасываются в близлежащую реку без всякого вреда для окружающей среды. Ведь в процессе очистки используются только биотехнологические процессы, без всяких химических реагентов. Более того, сбрасываемая вода чище, чем речная. Ведь в ней нет гербицидов и удобрений, попадающих в реку с окрестных полей, а также плохо очищенных стоков с других предприятий региона.

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Руководитель очистительных сооружений компании "Люстдорф" Александр Юрчак обращает внимание, что здесь мы видим практически безотходное производство. Ил, остающийся после переработки стоков, является сырьем для производства удобрений. А образующийся в ходе ферментации газ служит источником тепловой и электроэнергии для оборудования. Ежедневно в ходе работы очистные сооружения производят 2-3 кубометра удобрений и 1,2 тыс. куб. м биогаза. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить энергопотребление оборудования.

Работа очистных сооружений в Ильинцах максимально автоматизирована. Здесь заняты всего 8 человек, включая собственно руководителя и лаборантов, непрерывно отслеживающих качество очистки. Информация о всех процессах поступает на дисплей перед оператором. Поэтому центр управления всем комплексом выглядит как небольшая комнатка со стоящим на рабочем столе компьютерным дисплеем.

Путь к этому важному событию занял у компании 6 лет. Сначала изучили ситуацию на рынке Украины. Увы, отечественных технологий, отвечающих требованиям компании, не нашлось. Поэтому воспользовались зарубежным опытом. Представители "Люстдорф" поездили по Западной Европе, консультировались с экспертами. В конце концов выбор был сделан в пользу компании Hager Elsasser (Германия), предложившей самую подходящую технологию и условия сотрудничества. Пусконаладкой оборудования занималась польская WaWaTech. Инвестиции же составили $6,5 млн.

Мощности очистных сооружений предусматривают перспективу расширения производства на много лет вперед.

По словам Наталии Веремчук, директора по маркетингу компании "Люстдорф", в Украине объекта, сравнимого с тем, что заработал в Ильинцах, не существует. Поэтому "Люстдорф" готова поделиться приобретенным опытом со всеми, кому небезразлично, какой мы оставим Украину для будущих поколений.

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