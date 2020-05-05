Компания Mars оказала помощь украинским врачам и детям с особенностями развития

В рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 компании Mars Украина и Royal Canin Украина, которые являются подразделениями всемирно известной корпорации Mars, оказали благотворительную помощь врачам и медперсоналу Киевской областной детской больницы, врачам ветеринарной медицины, а также 53 детям с особенностями развития.

Врачи и медперсонал Киевской областной детской больницы получат более 30 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, включая маски, костюмы биозащиты, респираторы и многое другое. Партнером компаний в этом проекте стал благотворительный фонд "Пациенты Украины".

Также компания Mars Украина предоставила средства индивидуальной защиты и продуктовые наборы для 53 детей с ограниченными физическими возможностями, в которые вошли не только продукты питания, сладости для детей и их родителей, но и корма для домашних любимцев, живущих в этих семьях. Компания уже несколько лет заботится об этих детях, поддерживая различные благотворительные мероприятия, проводимые для них и их семей, а также продвигая принципы инклюзивного общества.

Архив. Фестиваль "Такий як Я" 2019.

"Мы благодарны компании Mars Украина за помощь, оказанную детям с особенностями развития, их семьям и даже их домашним любимцам! Эта помощь особенно ценна в этот трудный период, когда у родителей не всегда есть возможность приобрести самое необходимое для своих детей", – говорит Александра Посивнич, член правления благотворительной организации "Семья".

Дополнительно компания Royal Canin Украина закупила 4,5 тысячи единиц защитных щитков для передачи ветеринарным врачам из разных городов страны. Это поддержит как безопасность работы врачей, которые ежедневно спасают жизни кошек и собак, так и владельцев домашних питомцев, посещающих клиники.

Общая сумма благотворительной помощи двух компаний в рамках данного социального проекта в Украине составила 1 330 000 грн. Это стало частью глобальной инициативы корпорации Mars по борьбе с коронавирусом COVID-19, на реализацию которой компания выделила 20 миллионов долларов США.

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