Компания "Техника и технологии" отпраздновала свое 9-летие – отзывы, результаты

17.07.18 года компании "Техника и технологии" исполнилось 9 лет. В Украине известность компании сформировали особые подходы к деятельности. Положительные отзывы общественности получили 16 долгосрочных социальных проектов для сельской местности. Наиболее популярны 5, сроком действия 2014-2035 гг.

Старшему поколению и родителям предложена "Программа воспитания кадров и последователей дела", а для детей, с возможным привлечением взрослых, – конкурсы "Нарисуй свою мечту", "Реализуй нарисованную мечту", "Я – изобретатель", "Посади дерево добра" http://tit.com.ua/kompanija-dlja-suspilstva/?lang=ua .

Лучшие отзывы детей, их родителей и клиентов компании "Техника и технологии" поступают именно о том, что конкурсы последовательные и в них можно участвовать постоянно, и на июнь 2018 состоялся уже 8-й этап конкурсов.

Сегодня в компании разрабатывают уникальный продукт для детей – коляску-трансформер "My Hors" (Май Хорс), которая может использоваться как 12 отдельных изделий и удовлетворяет 28 человеческих потребностей.

Результаты работы компании "Техника и технологии" отмечены номинациями, в отзывах и рейтинговых оценках:

№1 из продавцов с/х техники в Украине сертифицированы ISO 9001

№1 по качеству обслуживания клиентов – 8 раз подряд (по версии независимого анализа)

№1 по деловой активности (по версии Национального бизнес-рейтинга)

№1 по количеству посетителей, интересующихся информацией о технике, стал сайт компании www.t-i-t.com.ua.

Получен сертификат "Фирмы, которым доверяют" http://t-i-t.com.ua/dosjagnennja/?lang=ua.

Работа с более 10 тыс. клиентов и более 100 поставщиками.

Проведено более 2 тысяч занятий обучения персонала.

Получено около 6000 рисунков от детей по детским конкурсам и всем выданы награды или подарки.

Благодаря конкурсам высажено более 200 000 деревьев.

Компания "Техника и технологии" занимается поставками техники, оборудования, запчастей, технологий через сеть представительств в Украине и разрабатывает и внедряет новые виды техники.