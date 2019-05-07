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Компания TVM Capital Healthcare начинает сотрудничество с Kozyavkin Medical Group

PR
7 мая, 10:00

Цель – открытие специализированной компании по лечению церебрального паралича

Частная инвестиционная компания TVM Capital Healthcare и Kozyavkin Medical Group начинают сотрудничество и инвестирование в совместное предприятие.

Новая компания Vivus Medical Rehabilitation Company Ltd  будет представлять "Метод профессора Козявкина" – специализированную программу интенсивной реабилитации больных ДЦП и с другими поражениями центральной нервной системы (ЦНС) – на международных рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и Северной Америки.

3 мая 2019 в Трускавце было подписано соглашение о сотрудничестве между Специализированной международной частной инвестиционной компанией TVM Capital Healthcare  (Дубай, ОАЭ) и  Kozyavkin Medical Group, в состав которой входит Международная реабилитационная клиника Козявкина в Трускавце (Украина). Целью соглашения является  создание компании, которая обеспечит специализированное лечение пациентов с ДЦП и другими нарушениями ЦНС на отдельных рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и Северной Америки. Объединение инвесторов во главе с TVM Capital Healthcare будет владеть большинством акций компании в пределах начальной инвестиции. Новая компания под названием Vivus Medical Rehabilitation Company Ltd сделает "Метод профессора Козявкина" (Система интенсивной нейрофизиологической реабилитации – СИНР) доступным для большинства пациентов во всем мире.

Данный метод был разработан в Украине более 30 лет назад, и с того времени более 70 тысяч пациентов прошли лечение в медицинских учреждениях Украины, Объединенных Арабских Эмиратов и Кипра, в том числе около 17 тысяч – из Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, США.

Еще в 1993 году эта система реабилитации была официально признана в Украине и, благодаря своей эффективности, завоевала широкий международный авторитет. Описывая современные консервативные методики лечения больных детским церебральным параличом, известный немецкий ортопед проф. Фриц Нитард в энциклопедическом издании по детской ортопедии (1997 г.) относит метод В.И.Козявкина  к одному из  четырех самых эффективных методов лечения этой сложной патологии в мире. Данный метод реабилитации включен в реестр Европейской медицинской Ассоциации (EMA) как "Лучшая Медицинская Практика".

3 мая в Международной реабилитационной клинике Козявкина в Трускавце соглашение подписали: генеральный директор Международной реабилитационной клиники Козявкина профессор Владимир Козявкин и генеральный директор и председатель совета директоров TVM Capital Healthcare доктор Гельмут Шуслер.

Генеральный директор и председатель совета директоров TVM Capital Healthcare д-р Гельмут Шуслер отмечает: "Как инвестор в сфере здравоохранения, мы стремимся сделать высококачественные медицинские услуги более доступными для пациентов во всем мире. Наша портфельная компания Cambridge Medical & Rehabilitation Center сотрудничает с Международной реабилитационной клиникой Козявкина и уже успешно предлагает этот метод пациентам в ОАЭ и Королевстве Саудовская Аравия. С помощью этого совместного предприятия мы планируем распространить этот метод во всем мире. Сотрудничество с профессором Козявкиным и его командой позволит нам помочь большему количеству пациентов воспользоваться их огромным медицинским и клиническим опытом".

Профессор Владимир Козявкин, генеральный директор Международной реабилитационной клиники Козявкина (что входит в состав Kozyavkin Medical Group), сказал: "Мы гордимся тем, что сумели привлечь всемирно известного и опытного инвестора в области здравоохранения, который поддерживает наш инновационный метод лечения больных церебральным параличом. Мы с большим нетерпением ожидаем сотрудничества с командой TVM Capital Healthcare, чтобы сделать наш метод доступным для пациентов во всем мире".

О компании TVM Capital Healthcare

TVM Capital Healthcare – частная инвестиционная компания в сфере здравоохранения, которая осуществляет деятельность на развивающихся рынках во всем мире. Штаб-квартира компании находится в Дубае, и компания осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Дубая. В 2018 году компания распространила свою деятельность на Сингапур. TVM Capital Healthcare  инвестирует в компании, трансформирующие методы оказания медицинской помощи  для того, чтобы сделать медицинское обслуживание лучше, экономичнее, быстрее и доступнее. TVM Capital Healthcare имеет более чем 35-летний международный опыт прямого инвестирования в отрасли здравоохранения на наиболее динамичных рынках здравоохранения в мире. Сочетание новейших решений с неудовлетворенными медицинскими потребностями обеспечивает стабильную прибыль для инвесторов на фоне заметных положительных изменений. TVM Capital Healthcare обладает уникальными возможностями для внедрения новейших решений в сфере охраны здоровья из Европы и США в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и в Турции, применяя на местах местные навыки и умения. Это осуществляется путем проведения крупных исследований. выявления неудовлетворенных потребностей с дальнейшим инвестированием в компании, которые имеют лучшее расположение и оборудование, чтобы заполнить пробелы. TVM Capital Healthcare разрабатывает и поддерживает стратегии роста собственных инвестиций путем практического применения в соответствующих случаях собственного управленческого, оперативного и стратегического опыта с целью поддержки компаний, которые реализуют свои планы роста.

Cambridge Medical & Rehabilitation Center, одна из портфельных компаний фирмы, имеет лицензию на лечение пациентов с применением "Метода профессора Козявкина" в собственном заведении в Аль-Айн.

www.tvmcapitalhealthcare.com

О Международной реабилитационной клинике Козявкина

Основанная в 2003 году в г. Трускавец (Украина), Международная реабилитационная клиника Козявкина является ведущей клиникой по реабилитации в Украине. Клиника занимается реабилитацией пациентов с различными неврологическими расстройствами, включая церебральный паралич, сколиоз, последствия цереброваскулярных заболеваний, черепно-мозговые травмы, задержки моторного развития у детей.

Международная реабилитационная клиника Козявкина в Трускавце имеет более 15 лет практического опыта лечения пациентов с применением уникального метода лечения, созданного профессором Владимиром Козявкиным. Ежегодно тысячи пациентов – как детей, так и взрослых – проходят курс интенсивной и комплексной нейрореабилитации.

Лечение в клинике соответствует лучшим международным стандартам, а целеустремленная и опытная команда врачей постоянно стремится достичь наилучших результатов. Качество лечения подтверждено многочисленными сертификатами и стандартами качества: Международный стандарт ISO 9001:2015, международная награда в области качества "Международная корона качества", награда за лучшую медицинскую практику Европейской медицинской ассоциации.

https://truskavets.kozyavkin.com/en/

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 26.07.2018 № 1368

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Тег ДЦП, TVM Capital Healthcare, Kozyavkin Medical Group, Vivus Medical Rehabilitation Company Ltd, Козявкін

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