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Кому достанутся $794 миллиона долларов в эти выходные?

PR
30 мая, 15:19

Джекпот лотереи Mega Millions на сегодняшний день составляет $444 миллиона, а джекпот лотереи Powerball – $350 млн

В сумме на кону американских лотерей почти 800 миллионов долларов. Как всегда, граждане Украины активно участвуют в розыгрышах.

Вот уже более двух месяцев джекпоты крупнейших американских лотерей продолжают расти. В совокупности две лотереи предлагают свыше полмиллиарда долларов, удивительные призы, которые можно выиграть, приняв участие розыгрышах на этой неделе.

К слову, отсутствие победителей джекпотов не означает отсутствие победителей вообще. Так, в этом месяце еще один пользователь сайта TheLotter стал победителем – счастливчик из Исландии сыграл в лотерею Мега Миллионы и выиграл $1 миллион. Представители пресс-службы сервиса TheLotter уже записали телефонный звонок с победителем и вскоре на сайте появятся все подробности потрясающего выигрыша.

Самые крупные призы выигрывают в лотереях США. Так, по результатам розыгрыша Mega Millions в октябре 2018 г., огромный приз в $1,537 млрд достался жителю Южной Каролины. Этот джекпот Mega Millions практически достиг мирового рекорда.

Можно предположить, что такие огромные призы могут выиграть только американские граждане, но это не так. Согласно официальному веб-сайту Powerball, любой может "купить билет Powerball... принять участие в розыгрыше и... получить призы". На сайте четко сказано: "Вам не нужно быть гражданином или резидентом США, чтобы принять участие в розыгрыше."

Гражданин Украины может приехать в США, купить билет и дождаться результатов тиража. Или принять участие в тираже онлайн через проверенный лотерейный сервис theLotter.com.

TheLotter помог своим клиентам выиграть почти 100 миллионов долларов США с 2002 года. В конце 2015 года житель Ирака выиграл джекпот Oregon Megabucks в 6,4 млн долларов США, в июле 2017 г. пенсионерка из Панамы стала единоличной обладательницей джекпота Florida Lotto в 30 млн долларов США. TheLotter помог создать лотерейных миллионеров в Исландии, Канаде, Сальвадоре, России, Украине и Австралии.

Представитель TheLotter Остин Уивер заметил, что на этой неделе наблюдается огромный рост продаж билетов Powerball  и Mega Millions. "Джекпоты быстро растут, привлекая огромное количество покупателей. Наши сотрудники работают круглосуточно, обрабатывая заказы на официальные лотерейные билеты для клиентов. Один из наших клиентов может стать следующим крупным победителем американской лотереи", - отметил он.

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Тег лотерея, миллион, TheLotter.com, Mega Millions

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