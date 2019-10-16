Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,79
27,28

Кому выгодно утверждать, что Мкртчан не является гражданином Украины?

16 октября, 10:24

Актуально

Ответ миграционной службы на запрос адвоката

В последнее время в ряде украинских и российских СМИ появились публикации и спекуляции на тему "Является ли бизнесмен Олег Мкртчан гражданином Украины?"

Украинский бизнесмен, акционер корпорации "Индустриальный Союз Донбасса", был арестован 5 февраля 2018 года в Москве по сфабрикованному обвинению. До сегодняшнего дня Мкртчан О.А. находится в СИЗО-2, Лефортово, г. Москва. Чтобы прояснить ситуацию с гражданством господина Мкртчана, 11.10.2019 был направлен адвокатский запрос в органы Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области. Ответ миграционной службы – ниже.

Реклама

В тренде
Руслана Писанка об ограблении на вокзале: На мне повисли пять человек, я едва не попала под машину
Руслана Писанка Фото: пресс-служба

Данный ответ снимает все вопросы по поводу наличия украинского гражданства господина Мкртчана.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

гражданство ИСД Мкртчан

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждениеУкраина
В Харьковской области мужчина отрезал насильнику своей жены часть
В Харьковской области мужчина отрезал насильнику своей жены часть "достоинства"Харьков
Зеленский прибыл на передовую в зону ООС и наградил бойцов: фото и видео
Зеленский прибыл на передовую в зону ООС и наградил бойцов: фото и видеоДонбасс
Согласительный совет и заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция
Согласительный совет и заседание Верховной Рады: онлайн-трансляцияПолитика
В Харькове женщину сбили сразу два автомобиля
В Харькове женщину сбили сразу два автомобиляХарьков
Украинские флаги и боевые волынки: как в Киеве прошел Марш УПА: опубликованы фото
Украинские флаги и боевые волынки: как в Киеве прошел Марш УПА: опубликованы фотоДругие новости

Новости партнеров

Loading...