Кому выгодно утверждать, что Мкртчан не является гражданином Украины?

В последнее время в ряде украинских и российских СМИ появились публикации и спекуляции на тему "Является ли бизнесмен Олег Мкртчан гражданином Украины?"

Украинский бизнесмен, акционер корпорации "Индустриальный Союз Донбасса", был арестован 5 февраля 2018 года в Москве по сфабрикованному обвинению. До сегодняшнего дня Мкртчан О.А. находится в СИЗО-2, Лефортово, г. Москва. Чтобы прояснить ситуацию с гражданством господина Мкртчана, 11.10.2019 был направлен адвокатский запрос в органы Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области. Ответ миграционной службы – ниже.

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Данный ответ снимает все вопросы по поводу наличия украинского гражданства господина Мкртчана.

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