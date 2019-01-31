Кондитерская корпорация построила жилье для военнослужащих

Первые обжитые дома уже радуют своих хозяев

Кондитерская корпорация построила жилье для военнослужащих //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2da/950/5c52da9504030.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2da/950/5c52da9504030.jpg 2019-01-31T14:03:00+02:00 Украина Первые обжитые дома уже радуют своих хозяев

Актуальным для военнослужащих и членов их семей остается квартирный вопрос. Решить эту проблему помогает государству и украинский бизнес. Поэтому корпорация Roshen также присоединилась к этой инициативе. И уже первые обжитые дома радуют своих хозяев.

Корпорация ROSHEN построила и передала Главному квартирно-эксплуатационному управлению Вооруженных Сил Украины уютный двухэтажный дом для семей военнослужащих, которых передислоцировали из Крыма в 2014 году.

В доме два подъезда на 16 квартир общей площадью 1200 квадратных метров. На строительство потребовалось 4 месяца и почти 1 миллион долларов.

"Roshen с первых дней агрессии против Украины одним из первых отечественных предприятий включился в работу по поддержке украинских воинов и продолжает помогать и сейчас. Работа сфокусирована в разных направлениях – начиная с закупки предметов первой необходимости и до строительства жилья для военных. Этот дом был первым. По факту, построили его за 4 месяца, учитывая необходимость, нужно было уложиться в оптимальные сроки. Сейчас проект помощи армии продолжаем, и в этом году будет построен еще один такой дом", - говорит директор по развитию социальных проектов корпорации ROSHEN Ирина Пономаренко.

Каждая квартиры укомплектована сантехникой, холодильником, стиральной, посудомоечной машиной и другим.

"К работе буквально несколько метров. Поэтому мы и дома почти постоянно, и одновременно для выполнения боевой задачи мы всегда на работе. Можем прийти домой отогреться, выполнить домашнее задание с детьми", - говорит военнослужащий Валерий.

Аналогичный дом корпорация ROSHEN построит в этом году в Калиновке, Винницкой области.

Известно, что компания ROSHEN неоднократно оказывала помощь военным, в частности, в рамках благотворительного проекта Nodus корпорация ROSHEN позаботилась о том, чтобы тяжелораненые украинские бойцы получили полноценное и эффективное лечение и реабилитацию, сообщают "Українські Новини"

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кондитерская корпорация построила жилье для военнослужащих". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...