Конец бойкоту: почему украинская делегация возвращается в ПАСЕ

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Украинская делегация возвращается в ПАСЕ. В четверг вечером 16 января Верховная Рада проголосовала постановление об участии нашей постоянной делегации в работе ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2020 года. В знак протеста против возвращения российской делегации, впервые с 1996 года украинские парламентарии бойкотировали осеннюю сессию ПАСЕ (с 30 сентября по 4 октября 2019 года). Но уже 27 января мы возобновляем свое участие в работе зимней сессии. Один из главных вопросов, который украинская делегация будет поднимать, – оспаривание полномочий российской делегации.

Украинская делегация едет на зимнюю сессию ПАСЕ, которая пройдет с 27 по 31 января в Страсбурге. Решение поддержала Верховная Рада. Таким образом, бойкот Украиной сессий ПА против возвращения российской делегации окончен.

"Будем объединяться с партнерами, друзьями и убеждать оппонентов, чтобы помочь Совету Европы выйти из кризиса и вернуться на путь соблюдения собственных ценностей. Наша делегация должна ехать в Страсбург, чтобы бороться там за Украину и европейские ценности для самого Совета Европы. Мы осознаем, что там будет непросто. Но у новой делегации есть новая стратегия и конструктивная программа действий на зимнюю сессию ПАСЕ", – написала в своем Facebook глава постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Впервые за 24 года членства в Совете Европы украинская делегация решила не ехать на осеннюю сессию ПА. Киев пошел на демарш в знак протеста против безусловного возвращения российской делегации к работе в ПАСЕ, без выполнения Москвой резолюций Организации по Крыму и Донбассу. К бойкоту частично присоединились делегации Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

После аннексии Крыма и последующей интервенции на Донбасс Россию лишили права голоса, участия в наблюдательных миссиях и руководящих структурах ПАСЕ. Эпопея с возвращением российской делегации к работе в ПА, о которой подробно писал сайт "Сегодня", длилась два года. Москва постоянно шантажировала Совет Европы неуплатой своих членских взносов. К лету 2019 года долг России перед СЕ достиг 88 млн евро. Уплату членских взносов Кремль остановил в 2017 году. Если в течение двух лет страна-член СЕ не выполняет свои финансовые обязательства, ее могут исключить из Организации. И в июне прошлого года для России наступал дедлайн.

Резко против такого сценария выступили ряд европейских стран под предлогом того, что исключение России из СЕ отрежет россиянам путь защиты своих прав в ЕСПЧ. В июне ПАСЕ проголосовала резолюцию, которой внесла поправки в регламент об ограничении санкционного механизма, исключив возможность лишать любую делегацию права голоса. Таким образом российскую делегацию вернули в ПАСЕ, закрыв глаза на нарушение Москвой основоположных принципов СЕ. Все это проходило во время председательства Франции в Совете Европы.

В интервью сайту "Сегодня" вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба (во время возвращения России в ПАСЕ был постпредом при СЕ) и бывший министр иностранных дел Павел Климкин говорили, что украинская делегация и дипломатия сделали все, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ. Однако для большинства европейских стран присутствие там России, чтобы показать видимость диалога, оказалось выше основоположных принципов и ценностей, на которых был основан Совет Европы.

Участием в зимней сессии, которая стартует 27 января в Страсбурге, мы возобновляем свою работу в ПА. К тому же, по словам членов украинской делегации в ПАСЕ, если мы не подадим на утверждение состав своей делегации в январе, то следующая такая возможность у нас появится только через год. В "Слуге народа" такое решение одобрили. По словам Ирины Верещук, нужно возвращаться в ПАСЕ, потому что слишком большая честь России самой там ходить и объяснять ситуацию без украинской позиции. Тем более, относительно недавно Владимир Зеленский назначил нового постоянного представителя Украины при Совете Европы – дважды министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

Правда, оппозиции не понравилось решение большинства вернуться к работе в ПАСЕ. По словам бывшего руководителя украинской делегации, нардепа от "ЕС" (половина фракции воздержалась во время голосования за решение о возвращении украинской делегации в ПАСЕ) Владимира Арьева, если и ехать в ПАСЕ, то только чтобы поставить под сомнение полномочия российской делегации, депутаты которой были избраны голосами жителей оккупированных территорий (в частности, аннексированного Крыма).

Члены украинской делегации в ПАСЕ подтверждают, что будут поднимать этот вопрос. Особенно учитывая решение Венецианской комиссии от 6 декабря, которым за ПАСЕ признается право в отдельных случаях применять санкции против российских депутатов, избранных по партийным спискам, только из-за факта голосования за них в Крыму.

По мнению экспертов, решение Рады вернуть украинскую делегацию в ПАСЕ вполне ожидаемо. По словам исполнительного директора Центра глобалистики "Стратегия XXI" Виталия Мартынюка, на конец сентября 2019-го после внеочередных парламентских выборов полномочия предыдущего состава украинской делегации в ПАСЕ были прекращены, а новоизбранная делегация то ли не сориентировалась, то ли не успела подать на утверждение новый состав, который не был включен в состав ПАСЕ.

"Это время было использовано для консультаций, которые, как сейчас видно, подтвердили необходимость возобновления работы украинской делегации в ПАСЕ, что является правильным решением. Во-первых, отсутствие делегации не позволяет влиять на процессы в ПАСЕ и говорить об оккупации Россией украинских территорий, нарушениях там прав человека и активно противодействовать российской делегации, а также добиваться наказания России со стороны ПАСЕ. Голос Украины должен звучать во всех международных организациях, на всех международных площадках. Во-вторых, целью работы украинской делегации должно быть исключение России, если не из ПАСЕ, то из процессов принятия решений там, насколько это возможно. В-третьих, украинская делегация должна активно работать со своими партнерами в ПАСЕ и все больше перетягивать другие страны на свою сторону", – сказал сайту "Сегодня" Виталий Мартынюк.

В то же время, по словам эксперта, деятельность украинской делегации должна быть гибкой и активной, устраивать демарши на заседаниях, где нарушаются принципы международного права и принципы ПАСЕ, где российская делегация пытается "легализовать" свои преступные агрессивные действия (оккупацию украинских территорий), где присутствуют представители оккупированных территорий в статусе другом, чем граждане Украины и т.д.

"В ПАСЕ, как и в других международных организациях, Украина должна постоянно и настойчиво ставить вопрос об исключении России, как государства, которое нарушило и продолжает нарушать международное право, права человека, и игнорирует его, лишив его приоритетности над национальным правом. Это не Украины не должно быть в ПАСЕ, а Россия должна остаться за ее пределами, как международный преступник", – подытожил Виталий Мартынюк.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в ПАСЕ в октябре 2019 года сорвали выступ российской делегации.

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