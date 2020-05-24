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Конец карантина: Степанов дал прогноз на месяц

24 мая, 10:37

Станислав Кожемякин

Министр здравоохранения рассказал об ослаблении карантина в стране

Согласно модели адаптивного карантина, которую приняло украинское правительство, все эпидемиологические ограничения будут сниматься в зависимости от падения заболеваемости COVID-19 в стране.

Об этом на ежедневном брифинге 24 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, означает ли пятая стадия ослабления эпидемиологических ограничений выход из карантина.

"Мы приняли стратегию адаптивного карантина. Если вы посмотрите, то у нас нет резкого снижения заболеваемости по COVID-19. Мы видим, что в течение месяца мы колеблемся в одних и тех же рамках – от 350 до 550 заболевших ежедневно. Мы бы очень хотели, чтобы это число начало снижаться и снять все без исключения ограничения. Но я думаю, что мы будем еще долго пользоваться элементарными средствами защиты, социальной дистанцией и осознавать, какой риск есть быть инфицированным", – сказал он.

Также он сообщил, что в течение предыдущих суток коронавирусную инфекцю в Украине подтвердили у 406 человек – это меньше, чем накануне. Но 12 человек при этом умерли от заражения COVID-19.

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Полную версию брифинга, на котором Степанов ответил на интересующие сограждан вопросы, смотрите на сайте "Сегодня".

Напомним, что карантин в Украине продлили до 22 июня, но при этом смягчили ряд ограничений. В частности, запустили городской и пригородный общественный транспорт, возобновили работу гостиниц (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), а также разрешили проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей) и церковных служб (не более 1 человека на 10 кв. м).

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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