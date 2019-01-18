Конец трехсотлетнему господству Москвы: интеллигенция о Томосе

Конец трехсотлетнему господству Москвы, так реагируют на решение Константинополя

Предстоятель ПЦУ Епифаний. Фото: Getty Images

Конец трехсотлетнему господству Москвы: интеллигенция о Томосе //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/eb4/ff7/5c3eb4ff78a29.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/eb4/ff7/5c3eb4ff78a29.jpg 2019-01-18T20:16:00+02:00 Украина Конец трехсотлетнему господству Москвы, так реагируют на решение Константинополя

Получение Томоса об автокефалии украинской церкви положило конец трехсотлетнему господству Москвы над душами украинцев, убеждены представители украинской интеллигенции. Об этом говорится в открытом обращении, которое подписали известные писатели, ученые, художники и общественные деятели, передает "Укринформ".

"Мы наконец окончательно порвали кремлевские кандалы, вышли на дорогу настоящей свободы. Это событие стало праздником победы правды над лживым российским смертоносным мраком. Наша государственность получила целостное завершение – в независимом Украинском государстве возникла независимая Православная церковь Украины. Историческая справедливость восторжествовала", – говорится в обращении.

В документе также отмечается, что путинские имперские силы, несмотря на бешеную активность, нефтегазовый ресурс, не смогли помешать получению Томосу.

"Московская церковная пятая колонна в нашей стране потеряла легитимность и права. Теперь никто не будет делить украинцев на канонических и неканонических", -говорится в сообщении.

По мнению представителей интеллигенции, роль президента Украины Петра Порошенко в процессе получения автокефалии была ключевой, ее трудно переоценить.

"Почти все предшественники Петра Порошенко на президентском посту так или иначе подходили к вопросу поместной церкви, но только ему благодаря его энергичности, настойчивости и мудрости удалось это выполнить", – убеждены авторы обращения.

Отметим, что процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь набирает обороты. Общее число приходов УПЦ МП, вошедших в ПЦУ, превысило 80. Винницкая область лидирует по количеству переходов общин в новую церковь Украины.

Документ, в частности, подписали Дмитрий Павлычко, Юрий Щербак, Богдан Горынь, Николай Жулинский, Надежда Лукьяненко, Владимир Сергийчук, Павел Мовчан, Любовь Голота, Михаил Слабошпицкий, Юрий Буряк, Михаил Васькин, Василий Перевальский, Петр Перебийнис, Сергей Белоконь, Дмитрий Степняк и Юрий Дорошенко.

Верховная Рада приняла соответствующий закона о порядке изменения подчиненности религиозных общин.

Как известно, что 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию предстоятелю ПЦУ Томос для Православной церкви Украины.

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