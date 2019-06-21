Конфедерацию строителей Украины предупредили о попытках ее использовать

"Увидела анонс Круглого стола в информагентстве Укринформ, который пройдет завтра, 20 июня, где Алексей Кулагин представляет такую уважаемую организацию как Конфедерация Строителей Украины. Отправляю письмо первому вице-президенту КБУ Игорю Лысову. Я думала формат "круглый стол" – это там, где эксперты и профессионалы обсуждают проблемы и ищут пути решения. Не ходите на "круглые столы", где вас используют ради личной выгоды, ведь репутация не пустой звук, несмотря ни на что. Остаемся людьми при любых обстоятельствах и уважаем в первую очередь себя!" – написала она на своей странице в ФБ и приложила полный текст письма.