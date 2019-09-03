Конфискат теперь онлайн – о выгодных покупках в магазине "Конфискат"

Жители Киева, Одессы и Днепра знают о преимуществах покупок в сети "Конфискат". Теперь и все украинцы получили возможность выгодно совершать покупки в интернет-магазине обуви и одежды "Конфискат".

Интернет-магазин https://konfiskat.ua открыт!

Совершать выгодные покупки для всей семьи теперь легче, чем когда-либо. Выбираете женскую, мужскую или детскую обувь, одежду, оформляйте заказ, забирайте через пару дней на "Новой почте".

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Доступные цены

Среди других интернет-магазинов обуви "Конфискат" выделяют именно цены. Основная задумка "Конфиската" — предложить обувь по комфортной цене для всех жителей страны, а также быструю и удобную доставку по Украине. Даже с учетом доставки, цена в "Конфискате" ниже, чем в других магазинах обуви.

Покупать в "Конфискате" — это модно!

Интернет-магазин, как и оффлайн-магазины в Киеве, Одессе и Днепре, имеет постоянно обновляющийся, актуальный по всем модным тенденциям, ассортимент. В наличии имеются все размеры и разнообразные фасоны, что позволяет удачно обуть всю семью. Современная молодежь выбирает "Конфискат", потому что относится к покупкам модной обуви практично.

Наши клиенты — это наша семья

Интернет-магазин "Конфискат" заинтересован, чтобы покупатели были довольны ценой и возвращались за покупками снова и снова. Регистрация на сайте дает вам возможность первыми узнавать о подарках и бонусах для постоянных клиентов.

На сайте вы можете ознакомиться с нашим ассортиментом, приобрести изделие, которое вам понравилось. Продукция уже зарекомендовала себя на украинском рынке. Заходите в интернет-магазин "Конфискат" и покупайте одним кликом: https://konfiskat.ua

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