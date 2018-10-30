Конфликт из-за незаконной добычи песка и торфа в Киевской области: появились подробности

Руководитель Плахтянского сельсовета в Киевской области Александр Сорочан обвинил народного избранника в избиении. Якобы депутат навеселе, вечером охотился на территории села. Да еще и распускал руки.

В Макаровской больнице подтверждают: человек с именем Александр Сорочан пребывает у них в стационаре. Однако к нему не пускают, его состояния не комментируют. Разрешения Сорочан на это не дает. И по телефону общается неохотно. Заявляет: якобы нардеп из Радикальной партии Сергей Скуратовский ударил его и травмировал ему глаз.

Ранее Сорочан рассказывал: конфликт возник 23 октября. Якобы нардеп Скуратовский и бывший глава Житомирской области Юрий Забела охотились в угодьях, подчиненных сельсовету. Когда он к ним подъехал, его избили.

С заявлением об избиении Сорочан обратился в полицию только через сутки. Почему? Неизвестно. Справки о телесных повреждениях Сорочан также сразу не подал. Но в полиции говорят, не зарегистрировать производства не могли, было заявление. Услышать мнение Сергея Скуратовский сейчас не удалось – нардеп в командировке. О ситуации высказался в Facebook.

"23 октября 2018 я находился в командировке в Житомире. Во время совещания в партийной организации, к депутату Макаровского районного совета Юрию Забеле позвонил главный охотовед Матвиенко Александр и сообщил, что у поймы реки Здвиж происходит хищение торфа и песка. Как народный депутат Украины и председатель Киевской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко, я постоянно реагирую на обращения по незаконному присвоению недр Украины. Поэтому, в пределах своих полномочий, сразу выехал по просьбе Юрия Забелы отреагировать на этот инцидент. Приехав на место происшествия, встретили Александра Матвиенко и он проинформировал нас о том, что после того как он выгнал машины, которые незаконно добывали торф и песок, председатель Плахтянского сельского совета Александр Сорочан, будучи на месте происшествия и контролируя незаконное хищение торфа и песка, угрожал и пытался побить главного охотоведа, который приехал чтобы помешать злоумышленникам. Я сразу сообщил в местное руководство полиции о преступлении. Никаких противоправных действий по отношению к голове Плахтянского сельского совета мной осуществлено не было. Как народный депутат Украины в пределах своих полномочий, готовлю обращение в компетентные органы с требованием дать правовую оценку действиям председателя Плахтянского сельского совета и прекратить хищения торфа и песка на территории Макаровского района Киевской области", – написал он.

Тот факт, что Александр Сорочан занимался и занимается незаконной добычей торфа и песка подтверждает и народный депутат Дмитрий Линько.

"Мы будем доказывать, и мы знаем все факты преступной деятельности этого сельского головы, о том, сколько и чего он украл. Мы будем доводить это дело до логического завершения, подаваться в суд", – сказал он.

Все собранные собственными силами доказательства правонарушений, говорят в Радикальной партии, уже передали правоохранителям.

Ранее сообщалось, что под Киевом "предприниматели" незаконно намывали песок.

Также мы писали о том, что в Киеве бизнесмен украл песок на 15 миллионов гривен.