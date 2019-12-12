Конкурс "Авиатор 2020" объединил тысячи студентов со всей Украины

Фото: Фонд Бориса Колесникова

12 декабря в 51 вузе страны состоялся первый отборочный этап всеукраинского студенческого конкурса "Авиатор 2020". Девятый раз он объединил творческую и талантливую украинскую молодежь, которая стремится расти в профессии и развивать отечественную авиационную отрасль.

Инициатором и организатором проекта является благотворительный Фонд Бориса Колесникова, деятельность которого заключается в реализации образовательных конкурсов для старшеклассников и студентов, создании интеллектуальных площадок для демонстрации их идей, стартапов и проектов.

В нынешнем сезоне к "Авиатору" присоединились 8 600 студентов авиационных и технических специальностей. В рамках первого тура они решали задачи по техническим дисциплинам. У юных авиаторов было 1,5 часа на то, чтобы продемонстрировать знания точных наук, эрудицию и логику.

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Президент благотворительного Фонда Борис Колесников пожелал участникам успехов, увлекательного состязания и здоровой конкуренции. "Наш конкурс уверенно подбирается к десятилетней отметке, и за годы проведения он дал путевку в жизнь сотням специалистов: пилотам, диспетчерам, инженерам, конструкторам. У многих выпускников вузов участие в финале или победа в "Авиаторе" стали первой строчкой в резюме, первым профессиональным достижением. Преподаватели по всей Украине поддерживают проведение проекта, переживают за своих студентов. Наш конкурс на сто процентов выполняет задачу заинтересовать ребят их будущей профессией, мотивировать для учебы и развития отечественного авиапрома", − подчеркивает Борис Колесников.

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Победителей первого отборочного тура ожидают тестирование по техническому английскому языку (февраль 2020), решение бизнес-кейса (март 2020) и презентация собственных разработок и стартапов в авиакосмической сфере перед экспертами отрасли (апрель 2020). Студенты и преподаватели уверяют – они готовы преодолевать отборочные этапы, честно соревноваться и уже продумывают идеи презентаций для финала.

"К "Авиатору 2020" присоединились тысячи конкурсантов из десятков технических вузов Украины. Подобная активность показывает, что эта инициатива крайне популярна у студентов, и с каждым годом привлекает все больше ребят. Многие студенты из нашего вуза раньше принимали участие в конкурсе, и мы наблюдаем, как растет их самооценка. Прежняя неуверенность сменилась азартом, желанием проявить себя, презентовать свои бизнес-проекты перед экспертным жюри. Хочу поблагодарить Фонд Бориса Колесникова за многолетнюю поддержку будущих специалистов и украинского образования в целом", − говорит Константин Васюта, полковник, заместитель начальника по учебной работе Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Победители "Авиатора 2020" отправятся в июле следующего года в Лондон, на мировой авиафорум Фарнборо. В целом, за годы существования конкурс объединил более 38 000 студентов ведущих вузов страны; 600 победителей посетили престижные авиасалоны Ле Бурже во Франции и Фарнборо в Великобритании, переняли передовой опыт.

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