Конкурс "Авиатор 2020" – почти на финишной прямой

Всеукраинский молодежный проект "Авиатор 2020" – почти на финишной прямой. Сегодня состоялся полуфинал этого конкурса.

Почти 400 конкурсантов представили собственные стартапы в авиакосмический сфере. Лучшие – прошли в финал, а там уже будут бороться за победу. Этот образовательный проект Фонд Бориса Колесникова организует уже в девятый раз. К "Авиатору 2020" присоединились тысячи конкурсантов из десятков технических вузов Украины. Его нынешние победители в июле отправятся на международный авиасалон Фарнборо в Великобритании.

"Мы искренне верим в то, что очень важно поддерживать ребят, поддерживать талантливую молодёжь. Они должны видеть и понимать, что они нужны нам здесь, нужны Украине, чтобы развивать нашу авиационную отрасль", – говорит директор Благотворительного Фонда Бориса Колесникова София Мудрык. В тренде Специалист прогнозирует аномальную погоду весной и летом

В целом за годы существования конкурс объединил более 38 000 студентов ведущих вузов страны; 600 победителей посетили престижные авиасалоны – Ле Бурже во Франции и Фарнборо в Великобритании

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как авиасалон Фарнборо стал самым большим и успешным за всю свою историю.

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