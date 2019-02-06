Конор МакГрегор – новый бренд-амбассадор Parimatch

Компания Parimatch подтверждает свои амбиции мирового уровня! Официальный амбассадор бренда – всемирно известный боец UFC Конор МакГрегор

Конор МакГрегор – новый бренд-амбассадор Parimatch //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/acf/8b6/5c5acf8b68957.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/acf/8b6/5c5acf8b68957.jpg 2019-02-06T14:33:00+02:00 Украина Компания Parimatch подтверждает свои амбиции мирового уровня! Официальный амбассадор бренда – всемирно известный боец UFC Конор МакГрегор

В рамках кампании по ребрендингу Parimatch подтвердил подписание контракта с международным чемпионом UFC Конором МакГрегором, который не боится смелых вызовов и всегда заряжен побеждать. "У меня нет никаких барьеров, и я всегда сосредоточен на победе! Я горжусь тем, что являюсь частью Parimatch и смогу поделиться с вами своим стремлением и силой. Я всегда наслаждаюсь смелыми испытаниями, и я уже заряжен побеждать с Parimatch!" - заявил один из самых известных бойцов современности Конор МакГрегор.

Комментируя ребрендинг, CEO Parimatch Сергей Портнов отметил: "Наш выбор бренд-амбассадора не случаен. Как и Parimatch, Конор МакГрегор готов взять на себя смелость быть собой и выходить за рамки спорта. Он отражает силу духа и стиль компании – динамичный и амбициозный".

Бренд Parimatch за 25 лет активного развития трансформировался в международную букмекерскую компанию, которая ведет свою деятельность более чем в 60 странах. Чтобы подчеркнуть свой характер и индивидуальность, компания провела глобальный ребрендинг. В рамках запуска мировой кампании уже опубликован свежий рекламный ролик, где роль Конора МакГрегора исполнил блогер и воркаутер из Казахстана – Ислам Бадургов. Спортсмены познакомились осенью 2018 на турнире UFC в Гданьске, после чего Ислам стал заниматься в зале Конора SBG с его личным тренером. "Ислам Бадургов – отличный парень в прекрасной спортивной форме. Мне импонирует его смелость, дерзость и чувство юмора. Уверен, он отлично справился с ролью Красавчика" – Конор.

Коммуникационная платформа "Заряжен побеждать!" разработана совместно с международным маркетинговым агентством Digital Choo (DC). Основа платформы – энергичность, минимализм, динамика и смелость. Специально для диджитал и outdoor компаний, презентованы вижуалы самых популярных видов спорта в современном неоновом стиле.









Новый визуальный стиль Parimatch создан креативным агентством Banda Agency. Теперь логотип обрел резкость и динамику, а яркий неоновый цвет Electric Yellow с первого взгляда заряжает на победу. Обновленный Parimatch дебютирует в новом формате 6 февраля 2019 посредством интегрированной мультиканальной кампании.

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