Константин Скопцов: выставка в Одессе — для любителей загадочного в искусстве

Константина Скопцова называют "Одесским Босхом", и это не просто громкое прозвище. Мало кто в истории изобразительного искусства умел ошеломлять и завораживать с такой же силой, как Иероним Босх — но художник Скопцов делает это прямо сейчас. Увидеть вживую его удивительные картины не так-то просто, полотна раскупаются очень быстро, иногда целыми коллекциями, а выставки Скопцова чаще организовываются вдали от родного города. Это происходит то в Париже, то в Нью-Йорке, или чуть ближе — в Киеве. Наконец-то, благодаря главному редактору бизнес-издания "Финансофф" продюсеру Эльвире Гавриловой, такую возможность получили и земляки художника. 7 декабря 2018 года постоянная экспозиция картин Константина Скопцова открывается в центре Одессы, в бизнес-центре "Уолл-стрит".

Люби лишь то, что редкостно и мнимо…

В отличие от Босха, стиль которого не имеет названия, художник Скопцов работает в собственной неповторимой манере, обозначенной как "семантический реализм". Как на картинах Босха сквозь наслоение странностей и загадок чувствуется цепкий взгляд реалиста, так и Скопцов в своих работах выхватывает, будто прожектором из тьмы, типичные человеческие черты, достоинства и пороки, характерные ситуации.

Как говорит Константин Скопцов, "истинный смысл реальности можно выразить только иносказательно — через символы, аллегории и параболы". Кроме Босха, еще одним предтечей семантического реализма одесский художник считает Питера Брейгеля-старшего. Он утверждает, что, несмотря на визуальное отличие работ Брейгеля и Босха, они занимались одним и тем же — раскрывали типичное через символическое, правду с помощью вымысла. В этом и заключается задача искусства, уверен Константин Скопцов. В подтверждение он цитирует строчки Владимира Набокова:

Люби лишь то, что редкостно и мнимо,

Что крадется окраинами сна,

Что злит глупцов, что смердами казнимо,

Как родине, будь вымыслу верна.

Картины Константина Скопцова: от любования — к пониманию

Работы Константина Скопцова представляют из себя сплошной ребус из семантики и символики. Но разгадывать этот ребус полностью необязательно. Сам художник выделяет три уровня восприятия своего творчества:

Эстетический: "это красиво" — программа минимум для автора.

Философский: "это интересно" — сподвигнуть зрителя к попыткам понять увиденное и выстроить собственную теорию — сверхзадача художника.

Посвященный — для тех, кто разбирается в философии и семантике, и может с легкостью считать все смыслы, заложенные мастером. Меньшая, но несомненно благодарная, часть аудитории

На каком уровне остановитесь вы? Увлечет ли вас загадочная красота персонажей и сюжетов Константина Скопцова? Сможете ли вы удержаться от погружения в мир семантики? Или уже чувствуете себя в нем как дома?

Приходите на выставку в бизнес-центр "Уолл-стрит" (ул. Вице-Адмирала Жукова, 14), рассматривайте картины и приобретайте понравившиеся. Эльвира Гаврилова рекомендует их для интерьера рабочего кабинета, домашней библиотеки, а также в подарок интеллектуалу, человеку, в приоритетах которого — духовный рост. Приобрести работы мастера можно также на его персональном сайте: https://konstantin-skoptsov.com.