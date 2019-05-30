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Конституционный суд назвал дату рассмотрения жалобы о роспуске Рады

30 мая, 20:03

Заседание Большой палаты КСУ пройдет в ближайший вторник

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников.

Заседание Большой палаты Конституционного суда Украины по вопросу об определении формы конституционного производства по делу о конституционном представлении 62 нардепов о соответствии Конституции Украины указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов" пройдет уже в ближайшее время.

Как следует из повестки заседаний КСУ на 3-6 июня, вопрос конституционности указа президента Владимира Зеленского будет рассмотрен в ближайший вторник, 4 июня, в 10:00.

Напомним, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак рассказал, как продвигается рассмотрение представления в КС о неконституционности роспуска Рады .

"Судья-докладчик Виктор Кривенко сегодня официально сообщил мне, что производство по представлению открыто 29 мая, и попросил "безотлагательно" сообщить мою правовую позицию относительно представления ", – отметил народный депутат.

Также сообщалось, что 62 народных депутата обжаловали в Конституционном суде указ Зеленского и внесли конституционное представление о конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

Напомним, указом президента Владимир Зеленский назначил перевыборы Верховной Рады на 21 июля.


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Тег Рада, КСУ, обжалование, перевыборы

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