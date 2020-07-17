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Конституционный суд должен признать неконституционным уменьшение количества районов, – Максим Бурбак

17 июля, 16:11

Игорь Рец Игорь Рец

Бурбак возмущен тем, что Хотин потеряет статус города

Принятое Верховной Радой постановление о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 138 новых должно быть обжаловано в Конституционном Суде. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-глава фракции "Народный фронт" в Верховной Раде VIII-го созыва Максим Бурбак.

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"Лично обращусь к действующим народным депутатам подписать обращение в Конституционный суд о признании несоответствия данного постановления о ликвидации и создании новых районов N 3650 действующей Конституции", – сообщил он.

"Не дадим раздерибанить Черновицкую область в интересах местных князьков и их слуг! Знаменитый Хотин не дадим превратить в село", – подчеркнул Максим Бурбак.

Бурбак обращает внимание, что согласно постановлению ВР, уменьшается количество районов в Украине. В Черновицкой области вместо 11 районов создается 3. Просматривается диспропорция в количестве жителей районов, она не соответствует методологии, разработанной Кабмином. При этом создается Днестровский район с центром в поселке городского типа Кельменцы. К этому району отойдет Хотинский и Сокирянский районы.

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Экс-глава "Народного фронта" указывает, что таким образом город Хотин с тысячелетней историей потеряет статус районного центра. Это уже возмутило жителей Хотинского района. С 1 июля жители района перекрывали трассу государственного значения в знак протеста.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада утвердила проект постановления о ликвидации старых и создании новых районов в Украине. Решение поддержали 238 народных депутатов.

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Бурбак народный фронт Максим Бурбак

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