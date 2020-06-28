Бесплатная медицина, право на жилье: какие нормы Конституции вызывают вопросы

Все ли равны перед законом: эксперты называют целый ряд декларативных норм Основного закона. Юристы считают, что все же Конституция работает

Пожалуй, каждый гражданин знает, что Конституция – это главный закон государства, определяющий взаимоотношения народа и власти. В разговорах с представителями госорганов украинцы нередко апеллируют к Основному закону. При этом часто сталкиваются с игнорированием чиновниками норм Конституции.

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Впрочем, в большинстве случаев граждане сами виновны в этом. Согласно опросу, проведенному в прошлом году Фондом Деминициативы имени Илька Кучерива, лишь 11% граждан читали Конституцию Украины полностью. 47% опрошенных вообще не читали текст Основного закона, 32% знакомились только с отдельными разделами.

Тем не менее 81% граждан считает, что органы госвласти и чиновники постоянно или часто нарушают Конституцию. Очевидно, что указанная оценка носит сугубо субъективный характер: человеку, не знающему своих прав, на самом деле трудно объективно судить, нарушены они или нет.

Чтобы получить также субъективный, но более профессиональный ответ на вопрос, соблюдаются ли у нас в стране нормы Конституции, сайт "Сегодня" обратился к экспертам – юристам и политологам. То есть к людям, которые не только точно читали Конституцию, но и неоднократно сталкивались с необходимостью применения ее норм на практике. Мы попросили рассказать о "неработающих" нормах Конституции, о том, что необходимо изменить и как.

Бездействие чиновников, задержка зарплат, плохая экология

По мнению руководителя и управляющего партнера юридической компании "Наказ" Филиппа Орлова, пример положения, которое не работает – статья 56 Конституции. Она гласит, что каждый имеет право на возмещение за счет государства материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием представителей государства.

"Чаще всего нарушения со стороны должностных лиц выражаются в бездействии. Гражданин подает определенное заявление, а ему отвечают текстом на две страницы, в котором реально ответа нет. Конкретный пример: вы как военнослужащий хотите получить квартиру, на которую по закону имеете право, но годами от вас требуют каждый месяц новые справки", – отмечает Филипп Орлов.

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Еще одна норма, которая, по словам юриста, практически не работает – ст. 50 Конституции ("Каждый имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение причиненного нарушением этого права вреда").

"Все же понимают, какая ситуация с загрязнениями рек, с качеством воды в городах, с "зашифрованными" надписями на этикетках пищевых продуктов и так далее…" – отмечает юрист.

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Наконец, по его словам, право на своевременную выплату заработной платы также гарантировано Конституцией (ст.43), но учителя иногда несколько месяцев не получают зарплату.

"Никаких штрафных санкций, которые бы автоматически начислялись, не предусмотрено. Так, они вправе обратиться в суд, но будут ли они это делать, будут ли они потом работать? Поэтому норма есть, но она не работает", – полагает Филипп Орлов.

Есть, по мнению юриста, в Конституции и нормы, не отвечающие реалиям.

"Например: каждый имеет право на жилье. Государство создает условия, при которых каждый гражданин будет иметь возможность построить жилье, приобрести его в собственность или взять в аренду. Вместе с этой нормой можно вспомнить о достаточном жизненном уровне и достойной заработной плате. К сожалению, эти нормы имеют больше декларативный характер. Все же понимают, что на прожиточный минимум прожить невозможно. Но, например, размер алиментов часто связывается с прожиточным минимумом ребенка. Допустим, с 1 июля для детей до 18 лет предусмотрена сумма в 2318 гривен", – говорит Филипп Орлов.

"Достаточно" – это сколько?

В свою очередь партнер, адвокат АО "Matviyiv & Partners" Ирина Пятковская отмечает, что "работоспособность" той или иной нормы Конституции зависит не столько от правовой конструкции нормы, сколько от желания человека, призванного ее выполнять.

"Например, действенность нормы ст. 59 Конституции ("Каждый имеет право на юридическую помощь". – Авт.) зависит от желания следователя во время проведения обыска обеспечить лицу право на адвоката и допустить его к проведению следственного действия. Аналогично, действенность ст. 63 Конституции, предусматривающей право не свидетельствовать против себя и членов своей семьи, также напрямую связана с сообразительностью и волей следователя. От того, намерен ли он во время допроса и составления протокола учитывать это конституционное право человека", – отмечает адвокат.

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По словам Пятковской, суд примет во внимание подобные нарушения и учтет их при вынесении приговора. Но вот именно в нужный момент (во время того же обыска или допроса) гражданин может остаться без защиты, гарантированной Конституцией.

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Адвокат говорит также, что есть нормы Основного закона, вызывающие вопросы.

"Например, ст. 48 Конституции Украины гарантирует каждому право на достаточный жизненный уровень для себя и членов своей семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилье. Однако далеко не каждый может этого достичь. Много вопросов вызывает критерий "достаточности" в данном случае. В ст. 49 Конституции Украины задекларировано, что государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется безоплатно. Однако каждый из нас имеет возможность на собственном опыте убедиться в эффективности, доступности, а тем более, безоплатности медицинского обслуживания. Так как действительно никто в государственной или коммунальной больнице не оплачивает чек за ту или иную медицинскую услугу..." – отмечает Ирина Пятковская.

Как отмечает юрист, иногда норма Конституции Украины работает эффективно, а иногда просто является декларативной.

"Тогда эта норма (декларативная. – Авт.) словно звездочка сияет высоко над нами, маня достичь ее. Однако при грамотном обосновании за нарушение любой нормы Конституции Украины нарушитель все же понесет ответственность. Что можно расценивать как то, что любая норма работает, хоть и с опозданием", – отмечает адвокат.

Неработающих статей – "воз и маленькая тележка"

Политологи и представители общественных организаций более категоричны в своих суждениях.

"Здесь можно ответить так: все нормы, касающиеся власти, а в частности гарантий ее деятельности, придерживаются по максимуму. Например, статья 80, которая освобождает народных депутатов Украины от юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах. Или другие статьи, в которых закреплены полномочия должностных лиц или судей. Большинство положений, касающихся рядовых граждан, соблюдается не всегда. В основном это касается политических прав граждан, права на частную собственность, на надлежащие условия содержания под стражей и справедливый суд и тому подобное", – отмечает аналитик Общественной организации "Правозащитная группа СИЧ" Виктор Филатов.

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В качестве примера он назвал статью 140 Конституции, гарантирующую право сельским жителям самим решать вопросы местного самоуправления и объединяться в территориальные общины.

"На самом деле территориальные общины очень часто образуются вопреки воле селян местным руководством и арендаторами сельскохозяйственных земель. Следовательно, там, где власть имеет свой интерес, там и высокий уровень соблюдения конституционных норм", – отмечает аналитик.

Ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов полагает, что из первого раздела Конституции (Общие принципы) работают статьи 2 (Украина – унитарное государство), 5 (Носитель власти – народ), 10 (о государственном языке) и 20 (о госсимволах).

"Большинство статей не работают. Например, положения статьи 1: "Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным и правовым государством". Этот идеал далек от реальности. Статья 13 – "Собственность обязывает. Собственность не должна использоваться во вред человеку и обществу". Но де-факто у нас не работают механизмы демонополизации", отмечает Андрей Мартынов.

Не работает, по мнению эксперта, и целый ряд статей второго раздела (Права, свободы и обязанности гражданина).

"Статья 21. Граждане де-факто не равны перед законом. Например, за последние 30 лет ни один топ-коррупционер не сел в тюрьму в Украине, а на "антикоррупционные органы" тратятся миллиарды. Статья 22. (При утверждении новых законов не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Но все антисоциальные реформы эту статью уже нарушили", – отмечает Андрей Мартынов.

Право знать права

Юристы тем временем уверены, что большинство норм все же работает. Только нужно их знать и уметь грамотно применять.

"Из общения с клиентами могу сделать вывод, что граждане достаточно хорошо знают свои права. Но есть другая проблема: они часто не знают, как это конкретное право реализовать или как его защитить. Также часто встречаю, что граждане могут не в полной мере понимать, что значит то или иное право. Простой пример, Конституция Украины устанавливает, что брак основывается на добровольном согласии мужчины и женщины. Все понимают, что при заключении брака никто не может их к этому принуждать. Но когда возникает вопрос о разводе, то многие волнуются, если другой из супругов против развода. Клиенты говорят "я не могу расстаться, потому что он (она) не даст мне развод", – рассказывает Филипп Орлов.

Реалии сегодняшнего дня таковы, что, к сожалению, правовая культура граждан Украины является достаточно низкой, отмечает в свою очередь Ирина Пятковская.

"Это огромный минус для государства, которое в таком довольно важном социально-правовом векторе своей деятельности откровенно не дорабатывает", – говорит адвокат.

При этом Ирина Пятковская напоминает, что право знать свои права и обязанности также гарантировано Конституцией и является прямой нормой (ст. 57 Конституции).

Порой правоохранители не только нарушают конституционные права граждан на юридическую помощь. Но и идут по отношению к ним на другие преступления:

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