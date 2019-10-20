Консул Украины посетил политзаключенного украинца в России

Андрей Коломиец. Фото: Крымская правозащитная группа

Консул Украины в России Тарас Малышевский посетил украинца Андрея Коломийца, которого незаконно удерживают в колонии в Краснодарском крае РФ.

Дипломат морально поддержал узника Кремля, а также интересовался состоянием его здоровья, сообщили в "Крымской правозащитной группе", ссылаясь на супругу осужденного на 10 лет украинца Галину Коломиец.

"Общение Коломийца с консулом, как обычно, проходило под камерами и в присутствии сотрудников колонии", – добавили правозащитники.

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Удерживаемый украинец поблагодарил украинское консульство за поддержку, а также всех неравнодушных людей, которые борются за освобождение всех украинских политзаключенных, оказавшихся в российских и крымских местах несвободы.

Напомним, в 2016 году российский суд приговорил жителя Киевской области Андрея Коломийца к 10 годам колонии строго режима, обвинив его якобы в покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения "Беркут" во время событий на Майдане в Киеве.

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Он был задержан на территории Кабардино-Балкарии, а потом перевезен в Крым. Правозащитники заявили, что дело полностью сфабриковано и политически мотивировано. Генпрокуратура Украины опровергла участие украинца Андрея Коломийца в атаках на "Беркут".

Как мы уже сообщали, состояние здоровья украинца ухудшается – его мучают головные боли, а также появились сильные боли в области живота, обострился псориаз.

Стоит отметить, что он не вошел в список украинцев, которых Кремль в прошлом месяце обменял на россиян, отбывающих наказание на территории Украины, однако может войти в следующий список. Подробнее об обмене в видеосюжете "Сегодня":

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