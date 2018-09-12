Консультанта Верховного суда уволили за пьяную езду

Лицо, которое совершает такой проступок, не имеет права работать в аппарате Верховного суда

Консультант Верховного суда Олег Ляшок уволен с должности. Так решила Дисциплинарная комиссия.

Его, в июле поймали на вождении автомобилем в нетрезвом состоянии. Работник Верховного суда нецензурно выражался и показывал неприличные жесты. А в его крови обнаружили более двух с половиной промилле алкоголя. Это состояние сильного опьянения. Сразу после этого Ляшок взял больничный на несколько недель. А потом – вышел на работу, пока его не уволили.

"Он себя вел неадекватно, он, к сожалению, своим поведением дискредитировал звание государственного служащего. Лицо, которое совершает такой проступок, не имеет права работать в аппарате Верховного суда", – сказала Ольга Булка, руководитель аппарата Верховного Суда Украины.

Ранее сообщалось, что в спальном районе Киева за рулем автомобиля Toyota остановили пьяного мужчину.

Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", это – Олег Олегович Ляшок, в прошлом – помощник прокурора, прокурор, а сейчас – работник Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

"Драгер задулся на 2,58 промилле", – говорится в сообщении.

Также отмечалось, что водитель угрожал задержавшим его правоохранителям.

Ранее мы сообщали о случае, когда в Киеве пьяный водитель устроил ДТП, машины разбросало по дороге.

Напомним, в пятницу, 29 июня, возле Индустриального моста произошло ДТП. Неадекватный водитель на Ford, выезжая со двора, зацепил две припаркованные машины и пытался скрыться, но повис на ступеньках.

Ранее в Киеве на площади Космонавтов пьяный водитель на Opel разбил свою машину, вылетев с дороги в бетонное ограждение.