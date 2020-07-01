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Контрабанда на 10 миллионов: в Одессу хотели ввезти крупную партию сигарет (фото)

1 июля, 08:27

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Оперативники изъяли более 500 тысяч пачек сигарет

Контрабандисты под видом импорта тканей пытались ввезти в Украину 500 тысяч пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора. Незаконный багаж оценили в 10 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Груз прибыл в Одесский порт из Восточной Азии и предназначался для местного предприятия-импортера.

"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области пограничники и таможенники на морском пункте пропуска "Черноморский рыбный порт" перехватили необычную контрабанду– тесты на антитела к коронавирусу. Пограничники предположили, что иностранец, вероятно, планировал подзаработать, учитывая пандемию коронавируса.

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Также мы рассказывали, что сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили контрабандную поставку наркотиков в Россию: украинец пытался передать своим московским друзьям более четырех килограммов вещества, содержащего кокаин.

Также смотрите в видеосюжете, как на границе перехватили нарушителя с контрабандой попугаев:

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Одесса сигареты СБУ порт контрабанда

Источник: СБУ

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