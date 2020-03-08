Контрактники недоплачивают: Минобразования повысит стоимость обучения в вузах

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Образование в Украине подорожает. Министерство образования введет минимальную стоимость обучения для студентов на контракте. И новые расценки вузов будут выше нынешних. Дело в том, что контрактники платят за образование на порядок меньше, чем государство – за студентов на бюджете. Платить больше придется студентам 38 специальностей. Об этом говорится в постановлении "О некоторых вопросах внедрения индикативной себестоимости".

Для кого и на сколько подорожает высшее образование, разбирался сайт "Сегодня".

"Вузы занижают стоимость обучения"

Университеты показывают государству и студентам-контрактникам разные цены на образование. За студента на бюджете университет получает больше, чем от контрактника. Даже если эти студенты учатся на одной специальности и в одной группе. По данным Министерства образования, средняя оплата обучения на одного студента-бюджетника составляет 43 тыс грн, а средняя цена за контракт – 16,5 тыс грн.

/ Фото: Анастасия Искрицкая

Учебные заведения делают так, чтобы переложить часть своих расходов на госбюджет и чтобы привлечь больше контрактников. Поэтому получается, что государство просто переплачивает, а контрактники недоплачивают.

"Обучение на контракте в некоторых университетах может стоить в 2,5-3 раза меньше, чем для студентов на бюджете на одной и то й же специальности, в одном университете. У Министерства финансов много вопросов, почему государство платит за высшее образование больше, если контрактникам оно обходится дешевле", – говорит Владимир Бахрушин, член Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования.

В Министерстве образования хотят, чтобы контрактники платили больше – не менее 80% от того, что сегодня платит государство за студента-бюджетника.

"Такое перекрестное субсидирование между формами оплаты приводит к тому, что государство субсидирует обучение на контракте тем, кому оно не очень нужно. Поскольку стоимость обучения низкая, к нему отношение: "пусть будет, может пригодится". Введение индикативной стоимости приведет к снижению числа студентов в региональных вузах, но повысит мотивацию и понимание ценности высшего образования", – считает Александр Стариков, доцент, заместитель декана факультета экономики и управления Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.

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Цены повысят на 38 специальностей

Стоимость обучения вырастет не для всех и не сразу. Государство установит минимальную стоимость только на 38 специальностей из 121. Изменения не коснутся студентов, которые уже учатся.

"Стоимость обучения будет коррелировать с доходами людей в регионе. Если цена будет выше, чем три средние официальные заработные платы в области, университеты смогут не повышать ее", – отметили в пресс-службе Министерства образования.

Вузы самостоятельно будут рассчитывать себестоимость обучения по каждой специальности. Но даже при госрегулировании контрактники будут платить меньше, чем государство перечисляет университету за бюджетника.

Так, с 2020 года стоимость обучения на контракте не должна быть ниже 60% себестоимости, в 2021 – 70%, и в 2022 – 80%.

Существенно подорожает образование для магистров – они будут платить за обучение на 30% больше себестоимости.

/ Фото: Сегодня

Меньше придется платить заочникам и тем, кто учится на вечерней форме – на 25%. На дистанционной форме обучение будет дешевле на 50% от себестоимости.

На какие специальности введут индикативную себестоимость:

Менеджмент социокультурной деятельности, Филология (все специализации, кроме украинского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы, классических языков и литератур, фольклористики), Экономика, Политология, Психология, Социология, Журналистика, Учет и налогообложение, Финансы, Банковское дело и страхование, Менеджмент, Маркетинг, Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, Право, Ветеринарная медицина, Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза, Стоматология, Медицина, Медсестринство, Технологии медицинской диагностики и лечение, Медицинская психология, Фармация, Промышленная фармация, Физическая терапия, Эрготерапия, Педиатрия, Общественное здоровье, Гостинично-ресторанное дело, Туризм, Публичное управление и администрирование, Международные отношения, Общественные коммуникации и региональные студии, Международные экономические отношения, Международное право.

"Из всех перечисленных специальностей объемы подготовки специалистов достаточны или чрезмерные с точки зрения спроса на рынке труда", – говорится в комментарии МОН.

Абитуриенты уйдут в частные вузы

"Если инициатива МОН призвана побороть очевидный демпинг отдельных вузов, то что будет препятствовать частным вузам прибегать к аналогичному демпингу?", – отмечает Василий Гулай, доктор политических наук, профессор Национального университета "Львовская политехника".

/ Фото: Pixabay

Поэтому существует вероятность, что абитуриенты уйдут в частные вузы, где обучение будет дешевле. Но нововведение касается только тех специальностей, на которые повышен спрос. Поэтому может увеличиться поток на другие специальности, которые не входят в список выше.

"Студенты и абитуриенты должны думать не только о стоимости обучения. С этого года в Украине отменены дипломы государственного образца. Каждый университет будет выдавать свой диплом. Это приведет к тому, что работодатель будет оценивать не только диплом, но и то, где он выдан. Это и раньше было, но будет более выражено", – говорит Владимир Бахрушин.

Ранее сайт "Сегодня" писал, как вернуть часть суммы потраченной на образование, жилье и другие цели.

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